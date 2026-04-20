Elektrotraktor bez řidiče zkrachoval. Na dotovaném stroji manažerů Boeingu i Tesly farmáři jen štípou dříví
- První traktor na světě, který řídí umělá inteligence místo řidiče a pohání elektřina namísto nafty, tvrdě narazil.
- Start-up za stovky milionů dolarů, jenž zlákal bývalého šéfa Boeingu i exmanažera Tesly, propustil veškeré zaměstnance a opouští kalifornské sídlo.
- Drahá „štípačka polen“ dotovaná z veřejných peněz ukazuje, že ne každá atraktivně promovaná inovace spojující AI s robotikou musí uspět.
Sliboval revoluci v zemědělství. Kalifornský start-up věřil, že ji farmářům po celém světě dopřeje se svými elektřinou poháněnými traktory, které nepotřebují řidiče, jejichž roli měla zastat umělá inteligence. Ambiciózní společnost Monarch Tractor v minulých letech přilákala zvučná jména, mezi nimiž nechyběli exmanažer automobilky Tesla Mark Schwager nebo exšéf Boeingu Dennis Muilenburg.
I jim se podařilo mnohé přesvědčit o tom, že se soukromá společnost ze Silicon Valley zařadí k nejrychleji rostoucím podnikům. K takovým, které vytěží potenciál spojení rapidně se rozvíjející umělé inteligence s moderní robotikou.
Zaujali jak zámořské redakce věhlasných magazínů Time či Forbes, které hovořily o jednom z nejlepších vynálezů roku nebo o budoucím globálním miliardovém start-upu, tak ale i dozorce nad veřejnými penězi. Jen na přímé veřejné podpoře získaly traktory Monarch nejméně 15,5 milionu dolarů. Další dotace obdrželi zákazníci na nákup strojů.
Umělá inteligence narazila na strmou vinici
Nabídka čítala trojici modelů s cenou až sto tisíc dolarů (přes dva miliony korun) za kus. Sám Monarch uvádí možnost čerpání státních i federálních dotací, které mohou snížit cenu pro zákazníka o 50 až 85 procent.
Monarch, jenž zpočátku vybral od investorů přes 240 milionů dolarů, se pokusil naplno škálovat výrobu v roce 2023, a to spolu s tchajwanským Foxconnem v Ohiu. O rok později převýšila hodnota firmy půl miliardy dolarů. Start-up v této klíčové fázi ale selhal a nedokázal navýšit prodeje. Koncem loňského roku propustil všech asi sto zaměstnanců, nyní má opouštět své sídlo v Livermore, zjistil kalifornský zpravodajský web SFGate, který dlouhodobě popisuje dění v regionu.
„Zcela selhaly,“ hodnotí svržené „monarchy“ kalifornský vinař Patrick O’Connor. Video, které sdílel na Instagramu, se rychle stalo virálním. Jeden z prvních zákazníků testoval stroje tři roky na své strmě svažité vinici. Chtěl opustit naftu coby palivo, využít energii z již instalovaných solárních panelů a osvojit si moderní technologii. Doufal, že stroje zastanou fyzicky náročnou práci, jako je mimo jiné postřik pesticidy. Uvádí, že traktory měly být navržené pro práci v úzkých uličkách vinic.
„Teoreticky to měl být slibný pokrok v mechanickém hubení plevele oproti chemickému. Traktory ale narážely na mé vinice, nikdy se nedostaly do stavu, kdy by mohly fungovat bez řidiče. Byly docela nebezpečné,“ říká O’Connor.
Za roky testování nenašel způsob, jak pořízenou techniku využít. Tedy alespoň ne k původně zamýšlenému účelu – vinař stroj používá jako pojízdný generátor elektřiny, z baterie totiž může dobíjet část svého nářadí. S pomocí dalšího příslušenství traktor používá také ke štípání dřeva, jak ukázal i na videu: „Štípačka polen za 200 milionů dolarů.“
Vůči Monarch Tractor se nevymezuje zdaleka jen on. Společnost zažalovalo loni v září několik dealerství, kterým měly být dodány vadné traktory se zavádějícími informacemi o jejich autonomním řízení. Monarch nařčení popřel. Jeho právníci nicméně přestali společnost zastupovat v nejméně jednom ze sporů, zjistil SFGate.