Milionům aut Volkswagen a Audi hrozí selhání řízení. Problém může způsobit jediný šroub
- Téměř 2,9 milionu vozů Volkswagen a Audi může mít nebezpečnou závadu řízení.
Problém způsobuje šroub, jehož ulomení může vést k selhání řízení.
Závada se týká mimo jiné oblíbených modelů Golf, Tiguan a Audi Q3.
Zhruba 2,86 milionu vozů z koncernu Volkswagen by mohlo mít problémy s řízením. U některých modelů značek Volkswagen a Audi může selhat řízení kvůli ulomení šroubu, který upevňuje mechanismus řízení. Problém lze vyřešit nahrazením šroubu v řízení jiným, odolným proti korozi. Napsal to v pátek portál t-online.de, který se odvolává na údaje Spolkového úřadu pro motorová vozidla (KBA).
U vozů Volkswagen se závada týká modelů Tiguan, Touran, Golf Variant, Caddy a Golf vyrobených od 24. září 2013 do 1. července 2024. Celosvětově se problém ale může týkat až téměř 2,16 milionu těchto vozů, z toho 900 tisíc v Německu. Stejný problém se vyskytuje u modelů Audi Q3 vyrobených od 31. října 2017 do 23. května 2024. Celosvětově by mohlo být zasaženo téměř 700 tisíc vozů, z toho 58 555 v Německu.
Podle KBA zatím nejsou v souvislosti s problémem hlášeny žádné škody ani zranění. Úřad případ dál prověřuje. Podle mluvčího Volkswagenu mohou majitelé dotčených vozů s automobily dál jezdit. Koncern podle zdrojů předpokládá, že závadu vykazuje ve skutečnosti pouze malá část vozidel.