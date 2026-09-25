Čuprův Rohlík se blíží k zásadnímu zlomu. Nová čísla ukazují, že se mu daří lépe, než se čekalo
- Rohlík Tomáše Čupra zvýšil tržby o třetinu na 36 miliard korun.
Skupina poprvé dosáhla celoročního provozního zisku EBITDA, čistá ztráta ale stále činí 1,6 miliardy korun.
Firma plánuje dosáhnout bodu zvratu u čistého zisku už ve druhé polovině současného fiskálního roku.
Skupina Rohlik Tomáše Čupra je na tom lépe, než bylo dosud známo, a takřka nevyhnutelně se blíží velkému pozitivnímu milníku. V květnu internetový obchod s potravinami oznámil, že má za sebou kladný čtvrtletní konsolidovaný zisk EBITDA, z nově zveřejněné výroční zprávy však vyplývá, že hrubého provozního zisku dosáhla skupina i souhrnně za celý fiskální rok trvající od května do konce letošního dubna. Není to jediná dobrá zpráva, firma zveřejnila i plán, kdy chce dosáhnout čistého zisku.
Čupr v květnu na setkání s novináři prozradil odhadované tržby okolo 1,3 miliardy eur. Nakonec se však vyšplhaly na 1,48 miliardy eur, tedy asi 36 miliard korun. Meziročně jde o třetinový nárůst.
Od ledna v plusu
Konsolidovaný provozní zisk EBITDA se zlepšil ze záporných 20 milionů na 23,2 milionu eur, což znamená přibližně 566 milionů korun. Trend je přitom jednoznačný, od ledna je každý měsíc provozní hospodaření v plusu.
„V loňském roce jsme v České republice dokázali funkčnost našeho ekonomického modelu a tento rok jsme jej rozšířili napříč celou skupinou. Upravený ukazatel EBITDA se překlopil do kladných čísel, provozní cash flow přešlo do plusu a každý trh zlepšil svůj příspěvek, zatímco tržby vzrostly o 33 procent,“ komentuje výsledky finanční ředitel Rohlíku Jiří Machala.
Čupr pozitivní trend už dříve vysvětlil dvěma faktory. „Protnuli jsme hranici, kdy mezní výnosy z prodeje pokryly i velké fixní náklady. Na tento moment jsme dlouho čekali a věděli jsme, že se blíží. A druhým faktorem pak bylo samotné snížení nákladů,“ řekl v rozhovoru pro e15 v červnu Čupr. Firma podle něj také upravila a odložila iniciativy a projekty, které sice měly velký potenciál, ale se sedmiletou a delší návratností a „dnes by rozptylovaly potřebnou pozornost“. Velký efekt na snížení nákladů měla podle Čupra plnohodnotná integrace AI.
Čistá ztráta
Přesto koncový výsledek zůstal negativní. Čistá ztráta se sice snížila o necelou třetinu, stále však dosáhla 66,1 milionu eur, tedy 1,6 miliardy korun.
V současném fiskálním roce chce firma udržet kladnou provozní ziskovost a bodu zlomu u čistého zisku plánuje dosáhnout poprvé ve druhé polovině fiskálního roku. Ta začíná v listopadu. Zda tento cíl platí i dnes, Rohlík do vydání článku nepotvrdil. Výroční zpráva je nicméně relativně aktuální – podepsána je 5. srpna.
„Cíle vedení pro tento rok jsou konkrétní: udržitelná ziskovost na úrovni upraveného ukazatele EBITDA v průběhu celého roku, dosažení bodu zvratu u čistého zisku během druhé poloviny roku, kladné volné cash flow za celý rok a pokračující směřování německého byznysu k bodu zvratu,“ píše se ve výhledu na nový rok s tím, že vedení očekává pokračující silný růst na všech pěti trzích. Z toho mimo jiné také vyplývá, že Česko už pomáhá financovat další růst skupiny, zatímco Německo – nejdůležitější trh – se teprve staví na vlastní nohy.
Právě kladné volné cash flow je vedle EBITDA dalším důležitým milníkem. Když Čupr oznámil první kvartál s kladným provozním ziskem, partner poradenské společnosti Moore Czech Republic Petr Kymlička upozorňoval, že dalším testem bude, zda firma začne ze svého hlavního byznysu také vytvářet hotovost. To se nyní podle výroční zprávy podařilo na úrovní provozního cash flow. Klíčovější volné cash flow je však přísnější, protože do výpočtu započítává i výdaje na investice.