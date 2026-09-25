Češi mu svěřili dvě miliardy. Teď velký dlužník získal čas, pro drobné investory to může znamenat problém
- Wood Seeds získal až čtyři měsíce ochrany před věřiteli a chce připravit reorganizaci.
- Firma vydala dluhopisy za zhruba 2,1 miliardy korun, po splatnosti už má přes 85 milionů.
- Právníci varují, že moratorium může jen oddálit úpadek a zhoršit pozici drobných investorů.
Mohlo to skončit tlustou čárou za minulostí, předáním krabic s účetními výkazy insolvenčnímu správci a úvahami o potenciálních platbách drobným investorům. Jinými slovy vyhlášením úpadku. Ale neskončilo. Dvoumiliardový dlužník a expert na dřevo v jedné právnické osobě získal potenciálně až čtyři měsíce času, aby se pokusil vybrat zákrutu svého byznysu ještě bez toho, aby přestal být pánem svého majetku. Soud uprostřed tohoto týdne těsnou většinou věřitelů odsouhlasil ochranu firmy Wood Seeds před věřiteli. Někteří z těch drobných ale začínají být nervózní.
51 emisí, 85 milionů v prodlení
Firma, která v minulých letech vydala 51 dluhopisových emisí v objemu zhruba 2,1 miliardy korun, aktuálně svým věřitelům dluží po splatnosti již částku převyšující 85 milionů korun. Proti tomu měla dle svých slov ke konci loňského roku aktiva čítající 1,99 miliardy korun.
„Záměrem dlužníka po dobu trvání moratoria je stabilizovat provoz podniku a vytvořit prostor pro přípravu reorganizačního plánu s věřiteli,“ uvedl v rozhodnutí o vyhlášení moratoria samosoudce Krajského soudu v Plzni Pavel Šašek.
Ten mimo jiné během tří až čtyř nadcházejících měsíců hodlá vymáhat své takřka třičtvrtěmiliardové pohledávky či připravit postupné zpeněžení části pozemků, které nejsou zatíženy zástavním právem.
„Tři měsíce s možností prodloužení o dalších třicet dnů, během kterých soud nemůže rozhodnout o úpadku a držitelé dluhopisů nemohou očekávat žádné výplaty. Pro drobného investora se tak vše odkládá minimálně do konce roku,“ uvádí advokát a zakládající partner právní kanceláře Elements Legal Martin Halada.
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