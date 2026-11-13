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Český investor dostal zelenou na svůj životní projekt. Může začít stavět obří AI datacentrum ve Finsku

Damir Špoljarič, spoluzakladatel VSHostingu a Altiora Partners

Damir Špoljarič, spoluzakladatel VSHostingu a Altiora Partners Zdroj: Damir Špoljarič

Jan Sedlák
Jan Sedlák
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  • Pražská Gi21 Capital získala stavební povolení pro AI datacentrum ve Finsku s výkonem 100 megawattů.
  • Stavět začne v první polovině roku 2027, komplex za více než 10 miliard korun má být hotový v roce 2028.
  • Damir Špoljarič chce v Evropě postavit osm datacenter, investice by mohla dosáhnout až 90 miliard korun.

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