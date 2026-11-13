Český investor dostal zelenou na svůj životní projekt. Může začít stavět obří AI datacentrum ve Finsku
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- Pražská Gi21 Capital získala stavební povolení pro AI datacentrum ve Finsku s výkonem 100 megawattů.
- Stavět začne v první polovině roku 2027, komplex za více než 10 miliard korun má být hotový v roce 2028.
- Damir Špoljarič chce v Evropě postavit osm datacenter, investice by mohla dosáhnout až 90 miliard korun.
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