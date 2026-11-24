Nízká leasingová splátka může skrývat nástrahy, říká šéf Drivalia Martin Brix
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Operativní leasing automobilů už není doménou pouze velkých firem, ale stále populárnější je mezi malými a středními podniky, živnostníky a dokonce i privátními zájemci. Právě tyto zákaznické skupiny jsou nejzranitelnější při vyhodnocování nabídek jednotlivých leasingových společností. Říká to Martin Brix, generální ředitel poskytovatele mobility Drivalia Lease Czech Republic, která je součástí skupiny Crédit Agricole Auto Bank.
„Někteří klienti zapomínají na to, že při operativním leasingu uživatel neplatí pouze pronájem automobilu, ale i celou řadu služeb, které jsou s provozem vozu spojené. Výběr leasingové společnosti pak omezí na triviální porovnání měsíční splátky a zúžený popis služeb, které splátka zahrnuje. To ovšem nestačí. Zákazník by si měl důkladně prostudovat i všeobecné obchodní podmínky a detailní ceník doplňkových služeb. V operativním leasingu totiž skutečně platí, že ďábel je schovaný v detailu. Nízká leasingová splátka může skrývat nástrahy a ve výsledku se prodraží,“ říká Martin Brix a přidává výčet některých problematických oblastí. Patří mezi ně překročení předpokládaného kilometrového nájezdu anebo opomenutí servisní prohlídky.
Co má zákazník udělat, když zjistí, že se pravděpodobně nevejde do předpokládaného ročního nájezdu?
Očekávaný nájezd je jedním z parametrů ovlivňujících výši splátky. Proto je důležité, aby odpovídal realitě. Doporučujeme řešení neodkládat a včas nás informovat, abychom mohli splátku snadno upravit v průběhu trvání smlouvy. Někdy se setkáme s nefunkčním tachometrem. V takovém případě dopočítáme celkový nájezd podle dosavadního průměru daného vozu. Některé leasingovky postupují přísněji a uplatňují smluvní fikci nájezdu, třeba 250 kilometrů za den.
Jak přistupujete k řidičům, kteří vynechají předepsaný servis?
Jsou řidiči, kteří skutečně odkládají anebo úplně opomíjejí servisní prohlídky. Drivalia se tomuto problému snaží předcházet včasným upozorňováním řidičů. Využíváme k tomu telematické nástroje, díky kterým na dálku poznáme, kdy auto potřebuje do servisu, a pokročilou komunikaci s řidiči. Velmi se nám osvědčuje digitální karta vozidla, kterou má každý řidič v mobilu, a my mu na ni posíláme důležitá doporučení a upozornění. Naši klienti oceňují, že se díky této proaktivní podpoře mohou vyhnout zbytečným vícenákladům, zatímco některé leasingovky při promeškání servisní prohlídky ihned přistoupí k tvrdé penalizaci.
Jak hodně se liší ceny za opravy vozidel? Má na ně vliv výběr servisu anebo i výběr značky?
Zákazníka operativního leasingu nemusí příliš trápit ceny servisních prací, protože od toho je leasingová společnost, aby si se servisy dojednala konkurenceschopné podmínky. Zajímavější je srovnání na úrovni jednotlivých značek. Každá z nich uplatňuje vlastní politiku náhradních dílů a vlastní cenový rámec. Jsou výrobci, kteří mají tato pravidla velmi přísná, což se pak odráží v ceně. Týká se to i některých značek, které jsou významněji zastoupené v tuzemských flotilách. Moderní auta jsou vybavena sofistikovanými bezpečnostními a asistenčními technologiemi, a tak náhradní díly pro běžné modely vozových parků mohou stát stejně jako díly pro prémiová vozidla. Drivalia je poskytovatelem mobility nezávislým na konkrétních značkách. Umíme to využít k efektivnímu řízení klientských flotil, které dokážeme chránit před nepředvídanými nárůsty výdajů.
Jak se vůbec postupuje, když zákazník s vozem na operativní leasing potřebuje servis v zahraničí?
Drivalia spolupracuje přímo se servisy v dané zemi, ti obvykle umožňují bezhotovostní platbu. V rámci opravy necháme provést veškeré úkony, které jsou potřebné pro zajištění bezpečné mobility řidiče a celé posádky. Zákazník má nárok na proplacení celé částky, kterou přepočítáme na koruny podle kurzu ČNB platného v den vystavení faktury.
Co když se klient zpozdí s úhradou splátky? Hrozí mu odebrání vozidla?
U Drivalie je to až nejkrajnější řešení, ke kterému přistupujeme pouze při opakovaných nedodrženích splatnosti a poté, co klient nereaguje na naše upomínky. Uvědomujeme si realitu podnikání a chceme předejít operativní paralýze zákazníkovy flotily. U nás nehrozí, že při administrativním prodlení s platbou klient bez varování přijde o auta na parkovišti. Naše podmínky vyžadují prokazatelné opakované pochybení nebo kvalifikovanou lhůtu 60 dnů. Chráníme tím kontinuitu byznysu našich zákazníků a potvrzujeme náš závazek být spolehlivým partnerem.
Pravděpodobně opět vstupujeme do období vyšší inflace. Jak se to promítne do měsíčních splátek?
Také tady záleží na přístupu konkrétní leasingové společnosti. Našim klientům poskytujeme vysokou míru předvídatelnosti. Garantujeme jim, že k indexaci přistoupíme až tehdy, když inflace překročí určité předem stanovené procento. Toto navýšení navíc nepřenášíme na amortizaci vozidla, která tvoří podstatnou část leasingové splátky.
Zákazníci hodně řeší vyčíslení nadměrného opotřebení auta na konci leasingu, které pak musí zaplatit. Je to pro řidiče velké riziko?
Není, pokud mají během užívání auta na paměti, že něco jako nadměrné opotřebení existuje, a podle toho se k vozu chovají. U seriózní leasingovky není ukončení pronájmu žádnou pastí. Zákazníci Drivalie si mohou kdykoli na webu prostudovat transparentní standardizované manuály, ve kterých názorně ukazujeme, co ještě není nadměrné poškození a co už ano.
Dá se nadměrné opotřebení opravit ještě v průběhu leasingu?
Řadu poškození je možné řešit v rámci havarijního pojištění. Typickým příkladem jsou praskliny na čelním skle anebo promáčklý práh. Navíc ještě před koncem leasingu nabízíme službu předprohlídky vozidla, na jejímž základě lze některé nedostatky odstranit. Když nám zákazník automobil oficiálně vrátí a auto projde finální inspekcí nadměrného opotřebení, transakce je pro obě strany uzavřena. Nestavíme klienty do situace, že by třeba ještě tři měsíce po vrácení vozu a po jeho prodeji odpovídali za skryté vady. S námi mají fleet manažeři i řidiči účetní a právní jistotu ihned.