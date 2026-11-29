Peníze z fotbalu investoval do klik, firmu dostal na burzu. Teď chce bývalý hráč Slavie proměnit český fotbal
Čtěte e15 v Googlu přednostně
Nastavte si e15 jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
Bývalý fotbalový reprezentant Ivo Ulich vybudoval úspěšnou průmyslovou firmu, nyní chce proměnit i fungování českého fotbalu.
Hradecký klub hodlá řídit jako zdravý byznys, který nebude závislý na penězích bohatých majitelů ani na prodeji hráčů.
Po zkušenostech s úpisem akcií vlastní firmy nevylučuje ani možnost vstupu fotbalového klubu na pražskou burzu.
Z velína, který ovládá Ivo Ulich, je to na dostřel od Orlických hor. Stylově vyladěná fabrika M&T v Dobrušce by s přehledem mohla stát někde ve Švýcarsku a i tam by byla ozdobou. Podnikatel Ulich se svými bratry vypiplal z východočeského výrobce designových klik moderní továrnu, jejíž akcie se obchodují na pražské burze. Zboží dodává do více než 60 zemí a postupně přechází na energeticky téměř soběstačnou výrobu.
Současně se Ulich pustil do byznysu, jehož prostřednictvím se vrací ke svým sportovním kořenům. V devadesátých letech a v prvním desetiletí nového milénia býval profesionálním fotbalistou, reprezentoval v českém národním dresu a několik let působil i v německé Bundeslize. Zanedlouho to bude rok od chvíle, kdy se vrhl do tuzemské kopané i podnikatelsky. Stal se spolumajitelem svého mateřského klubu FC Hradec Králové, který dnes vlastní spolu s miliardářem Ondřejem
Tomkem a Pavlem Rejchrtem.
Celkem 89 procent akcií klubu drží společnost Fotbal HK 1905, v níž má Ondřej Tomek 59 procent, Pavel Rejchrt 31 procent a Ivo Ulich deset procent, zbývajících jedenáct procent akcií klubu patří městu Hradec Králové.
Inspirace Norskem a Ajaxem
Když Ivo Ulich ve své kanceláři v dobrušské továrně popisuje, jak by se měl fotbalový klub v Hradci Králové rozvíjet, vzpomíná na letní zápasy v kvalifikaci o Evropskou ligu proti norskému týmu Tromsø. Votroci, jak se Královéhradeckým přezdívá, Nory vyřadili, Ulich však¨vyřazeného soupeře – včetně dalšího úspěšného severského týmu Bodø/Glimt – považuje za zdroj inspirace. Přestože tam přírodní podmínky pro trénování nejsou ideální, z tamních akademií vycházejí hráči, kteří jsou podle Ulicha rychlí, techničtí i kreativní.
Zjištění, že se to dá dělat i daleko za polárním kruhem, Ulicha utvrdilo, že problém českého fotbalu spočívá zejména v tom, že v Česku neumíme pracovat s talentem. Základem norského modelu je komunita. Kluby nechávají malé děti sportovat bez zaměření na konkrétní disciplínu, specializace přichází až později. Když si pak akademie vyberou ty nejlepší jedince, mají pro ně kvalitní trenéry a systém využívá propojení se školami, které hrají důležitou roli v norské koncepci.
Z pohledu klubové ekonomiky je podstatné i rozdělení peněz. Zatímco české kluby podle Ulicha mnohdy pošlou 80–90 procent rozpočtu do A týmu a zbytek na mládež, v Norsku to funguje v opačném poměru: zhruba třetina na první tým, zbytek na infrastrukturu a výchovu hráčů.
„Když vidím, jaké hráče dokážou vychovat, říkám si, že my bychom na tom mohli být ještě líp,“ říká Ulich v rozhovoru pro e15 magazín. V Česku se podle něj trenéři až příliš často spokojí s hráči „na jedno brdo“, kteří plní pokyny a opakují stejné vzorce. V Norsku naopak viděl, že i hráči z chladného severu mohou disponovat skvělou technikou a být kreativní. Jinak řečeno, mají vlastnosti, které si Češi někdy spojují spíš s Brazílií. Rozdíly nevznikají kvůli podnebí či národním předpokladům, klíčovými faktory jsou systém, kvalita trenérů a trpělivost.
Hradec chce podobný princip přenést do východních Čech. Nejen do vlastní akademie, ale do celého kraje, který má téměř 600 tisíc obyvateltelnou infrastrukturou. Hlavní tým by měl regionu nabídnout metodiku a vzdělávání trenérů. Hradec podle Ulicha nemá od menších klubů pouze brát, ale má jim pomáhat s rozvojem hráčů i trenérů a případný transfer by měl být výhodný pro obě strany.
„Hradec nesmí být arogantní a myslet si, že s námi všichni musejí komunikovat,“ popisuje. Jako další vzor zmiňuje Ajax, jehož partnerské kluby jsou podle něj hrdé na to, že spolupracují s velkou akademií. Hradec by mohl být pro region podobnou specialitou – klubem, který mladým hráčům otevře cestu k reprezentaci či do některé z nejlepších evropských soutěží.
Domácí DNA versus cizinecká legie
Takový model má i ekonomickou logiku. Dobře vychovaný hráč může jednou přinést peníze z transferu. Na druhou stanu klub podle Ulicha nemá spoléhat na to, že každý rok prodá několik fotbalistů, aby zalepil rozpočet. Ulich připomíná, že finančně závislý tým je pod tlakem a musí hráče točit. Pokud má ještě k tomu horší stadion a slabou infrastrukturu, těžko se mu zvyšuje návštěvnost nebo prodává klubový merchandising.
Ivo Ulich |
Ulich hodlá stavět na domácích hráčích a klubové identitě. „Hradec má svoji DNA. Vždycky stavěl na odchovancích,“ říká. Poukazuje na to, že ke dni našeho rozhovoru dostali v A týmu minuty už čtyři hráči z vlastní akademie a v kádru bylo asi sedm odchovanců.
Cizinci podle něj mají v klubu místo, pokud jsou skutečnou posilou. Klub se však nechce proměnit v „cizineckou legii“, v níž se hráči každou sezonu vymění a fanoušek ztrácí přehled, kdo za jeho tým nastupuje.
Na základě zkušeností získaných při štacích v Německu či Japonsku Ulich mluví o důležitosti jazykové i finanční gramotnosti, které se podle něj v jeho vlastní hráčské generaci podceňovaly. V Německu se řada fotbalistů zajímala o investice, mnozí hráči se po kariéře vzdělávali pro práci ve sportovním managementu nebo jako trenéři. V českém fotbale se naproti tomu mladý hráč může dostat do zahraničí bez dostatečné angličtiny nebo bez základní představy o tom, jak zacházet s penězi.
Hradec chce s mládežnickým úsekem řešit, od jakého věku a jak tyto dovednosti hráčům předávat. Ulich mluví o věku kolem patnácti či šestnácti let, kdy se mladí fotbalisté začínají připravovat na profesionální režim. Klub může vedle hráčů
vychovávat i budoucí trenéry, skauty, obchodníky nebo pracovníky marketingu. Ne každý talentovaný hráč se prosadí v A týmu, zkušenost z akademie zkrátka může využít i jinak.
Ulich zároveň varuje před představou, že každý osmnáctiletý hráč musí okamžitě nastoupit do nejvyšší soutěže. Někteří potřebují čas, aby „dozráli“. Trenérský tým má být profesionální a schopný rozvíjet hráče nejen sportovně, ale též mentálně. Trenéřina by měla být prací na hlavní úvazek, nikoli takzvaně na vedlejšák.
Stadion a firma jako zážitek
Zkušenost z Bundesligy hraje v Ulichově filozofii řízení klubu podstatnou roli. Bývalý záložník, který po dvou sezonách v Hradci a pěti letech ve Slavii strávil v nejvyšší německé lize čtyři roky, působil v Borussii Mönchengladbach v době, kdy klub postupně obnovoval infrastrukturu a znovu se drápal na vrchol. Viděl, jak dlouho trvá vrátit zanedbané zázemí do dobrého stavu.
„Stroj si můžete koupit, ale někdo ho musí obsluhovat a vytěžit naplno,“ říká o novém hradeckém stadionu, který patří k nejmodernějším v zemi. Pro klub je to příležitost, jež podpoří lepší služby pro fanoušky, vyšší návštěvnost a navazující příjmy.
Ulich chce, aby se lidé na stadionu cítili dobře bez ohledu na výsledek zápasu. Znamená to zlepšovat nabídku jídla a pití, zkracovat fronty i pracovat s prodejem vstupenek. Klub má podle něj potenciál přiblížit se dlouhodobě plné kapacitě 9300 diváků. Prodej permanentek cílí na hranici kolem 5500 kusů, se zbytkem kapacity arény je třeba počítat i pro fanoušky, kteří na zápasy nejezdí pravidelně. Setrvale vysoká návštěvnost by v takovém pojetí kvality služeb měla odrážet jak úspěchy na hřišti, tak celkový kulturní prožitek z návštěvy stadionu. Musejí se snažit jak hráči, tak management klubu.
Zde se fotbalový projekt propojuje s Ulichovým pojetím byznysu. V M&T zjistil, že na hradecký fotbal jezdí zhruba patnáct procent zaměstnanců. Firma jim nabízí sdílené permanentky jako zaměstnanecký benefit. Ulich by podobný model rád doporučoval i dalším firmám v regionu. Permanentka může zaměstnancům zpřístupnit zápasy, klubu pomoci rozšiřovat fanouškovskou základnu a firmám nabídnout benefit, který má místní rozměr.
Stadion se zároveň může stát místem pro setkávání obchodních partnerů a firem z regionu. Ulich v tom vidí nevyužitý potenciál: fotbal může propojit místní podniky, rozšířit sponzorskou základnu a nabídnout obchodním partnerům neformální prostředí. Hradecká aréna je podle něj dostatečně kvalitní, aby se za ni nemuseli stydět ani před zahraničními hosty.
Prestiž, vliv a zdravý byznys
Ulich jako spolumajitel klubu samozřejmě vnímá sportovní potřeby týmu, do nichž je třeba investovat. Zároveň ale nechce, aby sportovní ambice převážily nad finanční disciplínou. „Je to normální firma. Máte rozpočet, který sestavujete a musíte dodržet.“ Klub má podle něj postupně zvýšit vlastní příjmy z prodeje lístků, obchodu, marketingu i z komerčních partnerství. Peníze z transferů pak mohou financovat další rozvoj. Část se vrátí do kádru, část do infrastruktury a mládeže.
To je také jeho odpověď na otázku, zda může být vlastnictví fotbalového klubu výdělečné. V českém prostředí se často vnímá spíš jako nákladná vášeň nebo společenská prestiž. Ulich nepopírá, že do fotbalu vstupují emoce. Sám ale tvrdí, že ho zajímá především sportovní prostředí a možnost posunout český fotbal jako produkt. Pokud klub přestane být závislý na jednom mecenáši a jeho rozpočet nestojí jen na penězích akcionářů, je to podle Ulicha zdravější základ než nákup drahých hráčů s očekáváním rychlého zisku titulu a lukrativního rozprodeje části týmu.
„Kdyby se s akcionáři něco stalo, nesmí po nich zůstat spálená země,“ říká. Na provozní náklady by si měl klub postupně vydělat sám. Akcionáři mohou rozhodovat o větších investicích, ale nemají být jediným zdrojem peněz na běžný chod. Takové uvažování je blízké jeho zkušenosti z firmy: růst se nedá donekonečna financovat drahými půjčkami a dobrý produkt sám o sobě nezaručí zdravé hospodaření.
Fotbaloví majitelé by podle Ulicha neměli zasahovat do každodenního provozu. Po počátečním období, kdy trávil v klubu víc času, než čekal, se stáhl do dozorčí rady. Ta má hlídat směr a práci klubového vedení, jež odpovídá za každodenní fungování. Představenstvo má podle něj být operativní, s jasně rozdělenou odpovědností za jednotlivé části klubu. „Nejsou to kávičkáři, kteří se sejdou jednou za čas,“ popisuje svou představu.
Tím se má Hradec podle něj přiblížit západnímu střihu manažerského řízení: klub musí mít kvalitní lidi nejen na lavičce, ale také v obchodě, marketingu a v managementu.
Ulich připouští, že český fotbal v minulosti zanedbával zejména svou infrastrukturu. Peníze mířily primárně do hráčů a krátkodobého sportovního výsledku. „Vždycky přišel nějaký mecenáš, dal do toho peníze a chtěl úspěch. Ale takhle to nefunguje.“ Pokud by rozhodovaly jen rozpočty, nejbohatší kluby jako Slavia či Sparta by podle něj získávaly titul každý druhý rok – což se k nelibosti pražských „S“ neděje.
VIDEO: Klub jako firma. Šéf fotbalových Pardubic Vít Zavřel na konferenci e15 Sport & Business
Pozor na vavříny
Ivo Ulich přestoupil do Slavie v roce 1996, o rok později už zakládal firmu. Peníze, které vydělal ve fotbale, začal vkládat do rozvoje M&T. Společnost vznikla v roce 1997 v bývalém diskotékovém baru v Novém Městě nad Metují. „Tam, kde byl bar a křesla, jsme měli kancelář. Na pódiu byl minisklad,“ vzpomíná s úsměvem Ulich. První roky se vešli do několika místností a pracovali v pár lidech.
Když se v roce 2000 přestěhovali do Spů, části Nového Města nad Metují, připadalo jim tamních 120 metrů čtverečních jako obrovský prostor. Brzy zabrali i bývalou hospodu přes cestu a další nevyužívané budovy. Ivo Ulich je nejmladší ze tří bratrů, do firmy nejprve vstoupil s Romanem, který se původně věnoval duatlonu.
Ulich dlouhodobě usiloval o to, aby podoba sídla a kvalita zázemí odpovídaly produktům, jež ve firmě vznikají. „Děláme s designem. Naším cílem bylo působit reprezentativně, když k nám někdo přijede.“ M&T postupně získala bývalé zahradnictví v Dobrušce a vytvořila z něho moderní průmyslový areál. Vznikla zde nová hala, přibylo místo pro zaměstnance, zeleň, venkovní posezení i jezírko. Továrna nemá být pouze výrobní prostor. Zahraniční návštěvníci prý občas přijíždějí s pochybnostmi, co tady v regionu „na východě“ najdou, realita je ale přesvědčí, že firma dokáže naplnit západní obraz, o který usiluje.
M&T vyváží do více než 60 zemí, přesto ji výrazně ovlivňuje kondice českého stavebnictví. Ulich přiznává, že firma zažila zhruba dvouletý útlum. Vedle slabšího trhu však hledá příčinu i u sebe. „Trošku jsme usnuli na vavřínech. Obchodně jsme zpychli a přestali trh edukovat.“ Vysvětlovat, proč mají designové kliky hodnotu. M&T rozšířila obchodní tým a investovala do nové technologie PVD na povrchové úpravy, kterou do té doby zadávala externě. Co nejvíc technologií chce mít pod vlastní střechou.
Areál má prostor pro další rozšiřování a na nové hale plánuje firma další fotovoltaickou elektrárnu. Kapacitně je firma připravena vyrábět téměř dvojnásobek toho co dnes. To ale neznamená, že může jen čekat na další zakázky. Zmíněný útlum Ulichovi podle jeho slov připomněl, že průmyslová firma musí být pořád ve střehu a neustále vyvíjet nové produkty, obnovovat technologie a být v kontaktu se zákazníky.
Burzovní taháky
Podobnou trpělivost, s jakou hodlá budovat fotbalovou akademii, uplatnil i při financování svého podniku. Vstup M&T na pražskou burzu v roce 2022 podle něj završil období, během něhož firma využívala bankovní a soukromé financování i emisi dluhopisů. Růst už přesahoval možnosti, jež mohl financovat sám. Soukromý kapitál byl drahý, a tak společnost nejprve vydala dluhopisy a později vstoupila na burzu. IPO jí umožnilo část dluhu snížit a nabídnout akcie také lidem, kteří drželi dluhopisy, včetně zaměstnanců.
Někteří z nich se stali akcionáři a další své podíly v čase dokupovali. Ulich říká, že u části kolegů brzy viděl změnu vztahu k firmě, v níž najednou byli spolumajiteli. Burza podle něj přinesla i průběžnou disciplínu a viditelnost. Firma pravidelně zveřejňuje výsledky a výhled, investoři mohou sledovat její ocenění a potenciální partneři mají k dispozici více informací.
Ulich to ilustruje příběhem švýcarské skupiny Arbonia. Její šéf se s ním potkal na veletrhu v Bělehradě a po zjištění, že M&T obchoduje na burze, si ještě ten večer firmu nastudoval a navrhl koupi podílu. Ulich svůj podíl prodávat nechtěl. Arbonia nakonec získala pět procent akcií od jednoho z fondů. Veřejné obchodování podle něj umožnilo zahraničnímu investorovi rychle pochopit, jakou firmu má před sebou a jaká je její tržní hodnota.
„Nelituji, že jsme na burzu šli,“ říká. M&T podle něj inspirovala k témuž kroku i další firmy. Veřejný trh ovšem vyžaduje, aby se majitelé připravili na transparentnost a uměli jasně vysvětlit, k čemu kapitál potřebují. To považuje za jednu z největších překážek českých firem: obavu otevřít se investorům a malý počet lidí, kteří na kapitálovém trhu investují.
Na otázku, zda by se i část hradeckého fotbalového klubu mohla jednou objevit na pražské burze, Ulich odpovídá: „Proč ne?“ Připomíná, že v Evropě už takto funguje několik fotbalových adres, například Borussia Dortmund či Juventus. Zatím však podle něj není jasné, zda Hradec takový krok potřebuje a co by od něj očekával.
V Ulichově vidění světa se fotbal a podnikání potkávají v jedné konkrétní představě: vybudovat systém, který není závislý na rychlém úspěchu ani na jediném zdroji peněz. Bývalý reprezentant ví, že ani v továrně, ani na stadionu se výsledek nedostaví hned. Klíčem je investovat do lidí, infrastruktury a do schopnosti podniku či klubu vydělávat. Pak může přijít i sportovní úspěch.