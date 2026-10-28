Fed ponechal základní úrokovou sazbu beze změny. Ekonomická aktivita podle něj pokračuje v silném růstu
Čtěte e15 v Googlu přednostně
Nastavte si e15 jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
- Americká centrální banka (Fed) ponechala základní úrokovou sazbu beze změny.
- Nejistota je podle ní stále zvýšená mimo jiné kvůli geopolitické situaci.
- Ekonomická aktivita podle Fedu i nadále roste.
Americká centrální banka (Fed) dnes podle očekávání ponechala základní úrokovou sazbu beze změny v pásmu 3,75 až 4,00 procenta. Ekonomická aktivita pokračuje v silném růstu, uvedla v prohlášení. Nejistota zůstává zvýšená, částečně v důsledku geopolitického vývoje, domácí výdaje vykazují odolnost, dodali centrální bankéři.
Inflace podle Fedu i nadále zůstává zvýšená. Spotřebitelské ceny ve Spojených státech se v září meziročně zvedly o 3,7 procenta. Cílem centrálních bankéřů je přitom dvouprocentní inflace. Podle trhu je i proto pravděpodobné, že měnový výbor na příštím zasedání přikročí ke zvýšení sazeb alespoň o čtvrt procentního bodu.
„Získání dalších informací pomůže výboru určit vhodný kurz měnové politiky, který zajistí včasný návrat inflace k dvouprocentnímu cíli,“ stojí v prohlášení. „Výbor zajistí cenovou stabilitu,“ dodali bankéři.
Pro ponechání sazeb beze změny hlasovalo deset z 12 členů měnového výboru. Dvě členky - Lisa Cooková a Beth Hammacková - se vyslovily pro zvýšení sazeb o čtvrt procentního bodu již na dnešním zasedání.
Cookovou se prezident Donald Trump dlouhodobě snaží odvolat kvůli neprokázaným obviněním z hypotečního podvodu. Zatím mu v tom zabránil Nejvyšší soud. Jeho červnové rozhodnutí poměrem hlasů 5:4 stanovilo, že Cooková musí před případným „řádně odůvodněným“ odvoláním dostat možnost se k obviněním vyjádřit. Trump od té doby podnikl proti Cookové další kroky, kterými se pokouší požadavkům soudu vyhovět. V srpnu jí Bílý dům poslal dopis s obviněními a následně Trump vytvořil speciální výbor, který je má prošetřit.
„Skutečnost, že Fed v říjnu ponechal sazby beze změny, naznačuje, že inflační problém sice přetrvává, ale zatím nevyžaduje bezprostřední zásah,“ sdělil hlavní ekonom Portu Jan Berka.
„Pokud by centrální banka vnímala riziko dalšího růstu inflace jako akutní, pravděpodobně by sazby zvýšila již nyní, nikoliv až na některém z dalších zasedání. Říjnové rozhodnutí tak spíše potvrzuje, že Fed v současnosti upřednostňuje postupné dolaďování měnové politiky před zahájením nového cyklu rychlého zvyšování sazeb,“ dodal.