Fidurock spravuje retail parky za více než pět miliard. Investory zajímá i likvidita
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- Při výběru fondu rozhodují důvěra, riziko a likvidita.
- Fidurock sází na nájemní bydlení v Praze a Brně a na retail parky.
- Fond pro kvalifikované investory spravuje 14 retail parků v hodnotě přes pět miliard korun.
Investoři se při výběru fondů stále méně řídí pouze očekávaným výnosem. Důležitější je pro ně také historie fondu, kvalita podkladových aktiv a možnost dostat se ke svým penězům. V panelu Kolektivní investice a FKI v rámci Resummit Brunch to uvedl Adam Boruta, Head of Funds & Investments skupiny Fidurock. Rozhovor moderoval Jan Novotný, zástupce šéfredaktora e15.
Fidurock sází na nájemní bydlení a retail parky
Skupina se zaměřuje na nájemní bydlení v Praze a Brně a na retail parky. U historických činžovních domů sází na rekonstrukce a úpravy bytů podle současné poptávky. Celý proces od nákupu nemovitosti po dokončení a obsazení nájemníky podle Boruty trvá přibližně pět let, přičemž samotná rekonstrukce zabere rok a půl až dva roky. Výhodou je, že nemovitost může generovat nájemní příjmy už před zahájením stavebních prací.
„Aktuálně máme dva fondy. Jeden jsme otevřeli pro širokou veřejnost a má strategii nájemního bydlení. Na začátku letošního roku jsme otevřeli fond pro kvalifikované investory, kam jsme převedli portfolio 14 retail parků v hodnotě přes pět miliard korun,“ tvrdí Boruta. Minimální investici je podle něj jeden milion korun.
Riziko a likvidita jsou klíčové
Při správě fondů skupina řeší také situace, kdy by investoři chtěli své peníze vybrat ve větším objemu. Důležitá je proto průběžná kontrola cash flow, dostatečná likvidní rezerva a pravidelná komunikace s investory. Fidurock jim podle Boruty poskytuje čtvrtletní informace o vývoji skupiny a fondů.
„Riziko je opravdu jako u všeho. Je potřeba s tím počítat,“ upozornil Boruta. Investor by měl před vložením peněz zkoumat také likviditu samotných aktiv. Zatímco akcie nebo dluhopisy lze obvykle prodat rychleji, u komerčních nemovitostí může být cesta k hotovosti výrazně delší. Vedle očekávaného výnosu by proto měl znát i podmínky a časový horizont případného výběru.