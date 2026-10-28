Photon Energy ji prodala během insolvenčního řízení. Teď padla a v majetku jí zůstala Tesla a miliony v mlze
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- Rychlý prodej do Švýcarska nepomohl.
- Zadlužená servisní firma Photon Energy skončila v úpadku.
- Nový majitel navíc nedokázal řádně předložit evidenci majetku.
Obavy věřitelů bývalé dceřiné společnosti Photon Energy se naplnily. Prodej zadlužené firmy Photon Energy Corporate Services CZ, kterou na začátku insolvenčního řízení získal neznámý švýcarský podnikatel Serhat Akalan, k záchraně nevedl. Společnost po pondělním rozhodnutí soudu skončila v úpadku a navíc ani nedokázala předložit řádné seznamy svého majetku a dluhů.
Z usnesení Městského soudu v Praze vyplývá, že společnost dnes vystupující pod názvem Awerem Services eviduje závazky za téměř 36 milionů korun. Firma však soudu dostatečně neobjasnila, zda jde o konečnou sumu a jakou část těchto závazků dokáže pokrýt vlastním majetkem. V jeho soupisu totiž uvedla mimo jiné blíže nespecifikované stavební úpravy v hodnotě téměř pěti milionů korun a položku označenou jako Tesla. Soud přitom upozornil, že není zřejmé, o jaký majetek konkrétně jde, kde se nachází ani jak byla stanovena jeho hodnota.
Věřitelé si na schůzi počkají
Společnost, která dříve pod názvem Photon Energy Corporate Services CZ zajišťovala servisní a administrativní služby pro solární skupinu, tak nyní čeká další fáze insolvenčního řízení. Věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, tak mohou učinit do 28. prosince. Přihlášky nejdřív přezkoumá nově ustanovený insolvenční správce Radim Kubica a na konci ledna případně soud. První schůze věřitelů proběhne až poté.
Redakce e15 o změně vlastnické struktury informovala v červenci s tím, že v této fázi může znamenat zvýšené riziko pro věřitele. Výjimku podle insolvenčních správců představuje pouze situace, kdy je takový krok transparentně ohlášen a řádně vysvětlen, což se v tomto případě podle věřitelů, kteří chtějí zůstat v anonymitě, nestalo.
„V opačném případě hrozí účelovost, která pro řízení neznamená nic dobrého. Změna vlastnické struktury během insolvenčního řízení přitom není častá, v praxi dochází spíše ke změně statutárů,“ sdělil tehdy e15 správce, který si nepřál být jmenován. Právě účelovosti se obává i část oslovených věřitelů, kteří se domnívají, že vymáhání pohledávek nyní může být složitější.
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Spoluzakladatel, největší akcionář a současně šéf společnosti Photon Energy Georg Hotar přitom dříve nevyloučil, že by se podobným způsobem ze skupiny vyčlenily i další společnosti. Například v Polsku je v insolvenčním řízení další dceřinka, Photon Energy Trading PL. Zda ji čeká podobný osud jako její sestru, však zatím není jasné. Hotar na dotazy e15 neodpověděl.
Samotná skupina zatím pokračuje v restrukturalizaci a úsporách. V září oznámila prodej svého portfolia osmi fotovoltaických elektráren na Slovensku a o měsíc dříve zase zopakovala, že hledá kupce pro své další fotovoltaické projekty v Rumunsku a Jihoafrické republice. K tomu e15 v září také zjistila, že Photon Energy prodala dvě české elektrárny se souhrnným výkonem zhruba 1,3 megawattu.
Mezitím dochází i ke změnám v managementu. V polovině října skupina oznámila, že z pozice finančního ředitele odchází Andrej Horánský, který ve funkci vydržel pouhé dva týdny. Odpovědnost za finance tak znovu převzal Stanislav Zeman, který je měl na starosti od loňského září, než se na začátku října přesunul do role provozního ředitele. Důvod tak rychlého Horánského odchodu společnost neuvedla.
Firma se letos dostala do finančních potíží na více frontách. Přestala vyplácet dluhopisové kupony a do insolvenčního řízení poslala firmy v Austrálii a Polsku. Na pražské burze mezitím hodnota jejích akcií oproti vrcholu z roku 2020 spadla o více než 90 procent.