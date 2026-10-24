Kdo se nezadlužuje, obírá investory o výnosy, říká Hauerland. Vysvětlil, kde je zdravá hranice
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- Češi stále více objevují fondy kvalifikovaných investorů, které jim umožňují investovat po boku úspěšných podnikatelů.
Podle Davida Hauerlanda z Fidurocku je při výběru fondu zásadní sledovat jeho peněžní tok i míru zadlužení.
Nemovitostní skupina po více než deseti letech otevřela své portfolio externím investorům a plánuje další růst.
Fondy kvalifikovaných investorů zažívají v Česku období růstu. Podle Davida Hauerlanda, Managing Directora nemovitostní skupiny Fidurock, se postupně mění i přístup Čechů k investování. „Před 15 lety byl fond sprosté slovo, protože všechny fondy byly buď vytunelovány, vykradeny, nebo prodělaly peníze,“ připomněl Hauerland v rozhovoru pro e15, který vznikl u příležitosti konference Colours of Finance. Jejím mediálním partnerem je právě e15.
Zatímco v minulosti Češi upřednostňovali spořicí účty, termínované vklady nebo dluhopisy, nyní podle Hauerlanda nastupuje období fondů kvalifikovaných investorů. „Teď bych řekl, že je doba FKIčková, kdy vlastně Češi pochopili, že je dobré investovat s nějakou značkou,“ uvedl. Tyto fondy podle něj představují příležitost, jak spojit vlastní kapitál s investičními aktivitami úspěšných českých podnikatelů. Zároveň ale upozornil, že při výběru konkrétního fondu je důležité sledovat především jeho schopnost vytvářet pravidelný peněžní tok.
Zadlužení nemusí být problém, tvrdí Hauerland
Důležitým tématem rozhovoru bylo také zadlužování nemovitostních fondů. Podle Hauerlanda může vhodně nastavené úvěrové financování investorům přinášet vyšší výnosy. „Ten, kdo nepákuje vůbec, nebo má páku příliš nízkou, tak vlastně obírá své investory o potenciální výnosy,“ prohlásil. Za přiměřenou míru zadlužení u vhodně zvolených nemovitostních aktiv považuje přibližně 50 procent. Podmínkou ovšem je, aby fond dokázal své závazky bezpečně splácet z generovaných příjmů, a to i v případě nepříznivého vývoje na trhu.
Samotná skupina Fidurock se zaměřuje na dva segmenty nemovitostního trhu – rezidenční nájemní bydlení v Praze a Brně a maloobchodní parky. Své portfolio budovala více než deset let, než se rozhodla otevřít externím investorům. V roce 2024 spustila fond zaměřený na nájemní bydlení a letos přidala fond kvalifikovaných investorů orientovaný na retailové parky. „V našem FKIčku držíme v současné době přes 90procentní podíl na fondovém kapitálu, takže investoři investují s námi, a ne bez nás,“ vysvětlil Hauerland. Právě společnou účast na investičním riziku považuje za důležitý předpoklad důvěry.
Fidurock chce dál rozšiřovat své portfolio
Do budoucna skupina plánuje rozšiřovat obě stávající portfolia, do dalších segmentů nemovitostního trhu se však zatím pouštět nechce. Hauerland zdůrazňuje, že specializace umožňuje skupině efektivnější správu nemovitostí i další růst. „Pro nás dneska je stejná práce koupit retail park za 50 nebo za 500 milionů,“ uvedl. Vedle další expanze v rozhovoru popsal také to, podle jakých kritérií sám vybírá investiční fondy, jakou roli při investování hraje umělá inteligence a proč by se investoři podle něj neměli obávat ani alternativních aktiv.
Celý rozhovor s Davidem Hauerlandem vznikl v rámci konference Colours of Finance, jejímž mediálním partnerem je e15.