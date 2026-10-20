Revolut postihl rozsáhlý výpadek, klienti nemohou platit ani posílat peníze
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- Klienti Revolutu po celém světě hlásí od rána potíže.
Zatím není jasné, jak je problém rozsáhlý ani co ho způsobilo.
Společnost uvedla, že o výpadku ví a snaží se jej vyřešit.
První potíže s používáním služeb Revolutu začali lidé hlásit v úterý kolem půl desáté dopoledne středoevropského času. Na sociálních sítích si stěžovali, že nemohou provádět platby ani převádět peníze. Přestaly fungovat i platební karty.
„Nelze se vůbec přihlásit na webových stránkách. Nevygeneruje se QR kód a po zadání telefonního čísla nebo e-mailu se objeví hláška o tom, že se něco pokazilo. V mobilní aplikaci se sice přihlásíte, ale data nejsou aktualizovaná a cokoliv chcete provádět online, tak nelze – je to mrtvé přihlášení,“ popsal svou zkušenost uživatel Petr na webu Výpadky24, který monitoruje výpadky služeb.
Stížnosti přicházejí z celého světa, nejvíce jich je z Velké Británie nebo Francie, ale nemožnost zaplatit kartou hlásí i lidé v Asii.
Firma Revolut uvedla, že o problémech ví a pracuje na jejich odstranění. „V současné době dochází k narušení služeb, které ovlivňuje několik funkcí, což může vést k nedostupnosti některých služeb,“ napsala na síti X. Dodala, že technici pracují na co nejrychlejším obnovení plného provozu. Klientům se omluvila za nepříjemnosti.
Revolut má po celém světě více než 80 milionů zákazníků, firemních je přes 800 tisíc. Zatím není jasné, jakou část z nich nynější výpadek postihl.