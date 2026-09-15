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Revolut oklamali podvodníci, stejný trik ohrozil i klienty českého Trezoru

S držením bitcoinů ve vlastní kryptopeněžence se pojí výhody, ale i porce zodpovědnosti.

S držením bitcoinů ve vlastní kryptopeněžence se pojí výhody, ale i porce zodpovědnosti. Zdroj: profimedia

Jan Vávra
Jan Vávra
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  • Firmy, které si oblíbili i Češi, v poslední době trápí úniky dat jejich klientů.
  • Český výrobce druhé nejpopulárnější kryptopeněženky na světě chystá v reakci na problém novou službu.
  • Kvůli citlivé kauze tuzemská firma zkritizovala úspěšný logistický startup s českými kořeny.

Citlivá data některých významných finančních a technologických firem padla v posledních dnech do nekalých rukou. Revolut o víkendu potvrdil, že omylem předal podvodníkům údaje o svých klientech. Informace zahrnovaly data narození, poštovní a e-mailové adresy, telefonní čísla i naskenované průkazy totožnosti.

Útočníci využili poměrně nápaditého triku. Z domény nejmenované vládní agentury zaslali společnosti podvodnou žádost o výpis uživatelských dat. Falešnému požadavku Revolut vyhověl. Podle firmy se ale únik dat týká jen velmi omezeného počtu zákazníků, které už prý Revolut kontaktoval. Všechny peníze a systémy britského fintechu jsou podle jeho vyjádření nedotčené.

Trezor a chyby třetích stran

Podobný trik měl o pár dní dříve zmást i majitele české kryptopeněženky Trezor. Dorazil jim e-mail s oficiální hlavičkou Trezoru, který je varoval před neexistující kritickou bezpečnostní chybou.

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