RSM kupuje provozovatele služeb pro tvorbu on-line daňových přiznání NeoTax
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- Poradenská firma RSM kupuje společnost NeoTax, převezme i všechny pracovníky.
- Její nejznámější službou je OnlinePřiznání.cz.
- Cenu transakce firmy nezveřejnily.
Poradenská firma RSM kupuje společnost NeoTax, provozovatele služeb pro tvorbu on-line daňových přiznání v Česku. On-line nástroje NeoTaxu každoročně využívá přes 30 tisíc lidí. Součástí akvizice je převzetí celého týmu NeoTaxu, který nadále povede dosavadní provozní ředitelka Zuzana Šelepová.
NeoTax působí na trhu od roku 2012. Jeho aplikace OnlinePřiznání umožňuje připravit daňové přiznání prostřednictvím průvodce. Hotové přiznání lze stáhnout ve formátu pro elektronické podání, případně si objednat jeho kontrolu a podání daňovým poradcem.
„Akvizice jsou důležitou součástí naší strategie. V posledním roce a půl jsme výrazně posílili služby auditu, rozšířili naše technologické portfolio a nyní vstupujeme také do služeb pro širokou veřejnost. NeoTaxu se podařilo udělat ze složité daňové agendy službu, kterou používají desítky tisíc lidí, a do budoucna je tento potenciál na úrovni desetinásobků,“ uvedla řídící partnerka RSM pro Česko a Slovensko Monika Marečková.
„OnlinePřiznání jsem založil v roce 2012. Za tu dobu jsme vybudovali silnou pozici na trhu, a o to důležitější pro mě bylo najít partnera, se kterým bude projekt dál růst. RSM má vlastní zkušenosti s vývojem technologií pro zpracování daní. Službu předávám i s celým zkušeným týmem, takže se pro naše uživatele nic nezmění. V NeoTaxu zůstanu minimálně do konce roku a pomůžu s předáním agendy,“ doplnil zakladatel a dosavadní jediný majitel NeoTaxu Ivo Brabec.
Podle údajů Finanční správy podaly fyzické osoby v roce 2026 téměř 2,4 milionu přiznání k dani z příjmů, elektronické podání je zastoupeno už v 72 procentech případů. Samotná příprava přiznání se však podle expertů spíše komplikuje. Důvodem je vedle stále složitějších daňových zákonů rozmach investování do akcií a jiných finančních instrumentů přes různé aplikace a stejně tak vlastnictví a pronájem investičních bytů. Podíl těchto příjmů fyzických osob za posledních deset let výrazně vzrostl, a to vše je potřeba správně zdanit.
RSM chce proto další rozvoj OnlinePřiznání zaměřit zejména na snadnější zpracování podkladů z nejrůznějších zdrojů. Cílem je, aby uživatelé mohli do aplikace nahrávat například výpisy z investičních platforem nebo evidovat příjmy z dlouhodobého i krátkodobého pronájmu a služba s daty dokázala pracovat bez nutnosti duplicitních přepisů.
RSM je globální poradenská síť specializující se na středně velké a velké společnosti. Poskytuje služby auditu, mezd, daní a poradenství, včetně rozsáhlého portfolia IT služeb. Celkově je globálně šestým největším poradenským subjektem na světě a v poradenství pro středně velké společnosti patří mezi přední hráče trhu. V Česku se RSM řadí mezi nejvýznamnější poradenské společnosti. Po všech letošních akvizicích dosáhne skupina na konci roku 2026 souhrnného obratu 750 milionů korun a bude zaměstnávat 430 odborníků. NeoTax za rok 2025 vykázal obrat 37 milionů korun.