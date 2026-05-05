Návrat školkovného a slevy na studenta schválen. Na daních ušetříte až v roce 2028
- Vláda schválila návrat školkovného a slevy na studenta v původní podobě, v jaké fungovaly do roku 2023.
- Maximální výše školkovného zůstává navázána na měsíční minimální mzdu, což aktuálně odpovídá částce 22 400 korun na jedno dítě.
- Slevy bude možné poprvé uplatnit až za zdaňovací období roku 2027, tedy v daňovém přiznání podávaném na začátku roku 2028.
Vláda podpořila návrh ministerstva financí na znovuzavedení daňových úlev pro rodiny a pracující studenty. Daňová sleva za umístění dítěte, lidově zvaná školkovné, a sleva na studenta byly v roce 2023 zrušeny v rámci úsporných opatření předchozí vlády.
Obě slevy budou znovu zavedeny od ledna 2027. V praxi to znamená, že pro příjmy za roky 2025 a 2026 ještě nebude možné tyto úlevy využít. Poplatníci je poprvé uplatní až při ročním zúčtování u zaměstnavatele nebo v daňovém přiznání na počátku roku 2028.
Návrat školkovného
Školkovné umožní rodičům odečíst si z vypočtené daně náklady vynaložené za umístění dítětě v mateřské škole nebo v obdobném zařízení předškolní péče. Horní hranice této slevy bude i nadále odpovídat výši minimální mzdy platné pro daný rok. Opět si půjde uplatnit pouze úhradu za pobyt dítěte v zařízení, náklady za stravné, školní výlety, kroužky, dopravu či dary školce nelze zahrnout.
Slevu si opět bude moci uplatnit pouze jeden z rodičů, případně si ji mohou rozdělit tak, že každý uplatní nárok na jiné dítě. Nově však bude muset ten, kdo slevu uplatňuje, doložit potvrzení od druhého partnera, že stejnou výhodu nečerpá i on.
Beze změn se vrací i sleva na studenta
Sleva na studenta umožní lidem do 26 let, případně do 28 let u prezenčního doktorského studia, snížit svou daňovou povinnost o 4 020 korun ročně. Sleva se týká všech studentů, kteří se soustavně připravují na budoucí povolání a mají příjmy podléhající dani z příjmu.
Schválené změny jsou součástí návrhu na znovuzavedení elektronické evidence tržeb.