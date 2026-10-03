Albi na cestě dobýt Evropu. Česká firma vstupuje na italský trh a sází na dětskou tužku
- Česká dárková firma Albi vstoupila v polovině září na italský trh.
- Sází přitom především na jeden svůj produkt a tím je dětská chytrá tužka.
- Albi s ní po dlouhých letech prorazilo také v Polsku.
Začínali s dárky, později do svého portfolia přidali také deskové hry a pak se proslavili interaktivní výukovou edicí pro děti Kouzelné čtení prostřednictvím „chytré“ elektronické tužky. Právě s tím chce nyní česká společnost Albi dobýt také Itálii.
„Už jsme pro Itálii vyrobili první produkty, hotových je prvních pět knih,“ líčí pro e15 zakladatel společnosti Antonín Kokeš, jehož skupina zahrnující například také Antonínovo pekařství dosáhla na obrat dvě miliardy korun. Albi na italský trh vstoupilo oficiálně 16. září, našlo si tady místního partnera, s nímž bude prodávat svoje produkty. Hlavním tahounem přitom bude právě Kouzelné čtení, které společnosti pomohlo také na polském trhu. Tam byla firma několik let ztrátová, otočit to pomohla právě edice s interaktivní tužkou, jež je nejprodávanějším artiklem Albi.
Podle Kokeše je Itálie další logickou cestou. „Vytipovali jsme si nějaký okruh zemí, které pro nás velikostně dávají smysl. Hlavní rozhodnutí se ale odráželo od toho, že se nám podařilo najít dobrého partnera,“ líčí zakladatel Albi s tím, že chtějí během prvních tří let na trh přinést zhruba mezi pěti a deseti knížkami ročně.
V Česku vzniklo už kolem osmdesáti různých titulů Kouzelného čtení, přičemž jedna kniha stojí kolem tří stovek korun.
Trhy, kterým rozumíme
Albi vzniklo v roce 1991, tehdy začínalo s prodejem pohlednic. Postupně se rozvinulo v obchod s dárkovým zbožím všeho druhu a o pět let později firma vstoupila také na Slovensko. Na obou trzích má Albi síť vlastních prodejen, jichž je přes čtyři desítky. V roce 2004 firma zamířila také do Polska, kde se jí dlouho nedařilo. „Chceme začínat na trzích, jimž aspoň trochu rozumíme, protože se to sice nezdá, ale každý má nějaká specifika. Stejně to bylo i s Polskem,“ dodává Kokeš. Licenční partnery má společnost také v Turecku nebo v Maďarsku.
Ve stejné skupině jako Albi se nachází také síť Antonínových pekařství, kterou podnikatel založil v roce 2014. Dnes má po Praze sedm poboček. Nejčerstvější firmou ve skupině je Kinoko, značka dámského sportovního oblečení. Firma vznikla v roce 2020, letos otevřela první butik v pražském Karlíně.