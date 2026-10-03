Drobní investoři mu během týdne poslali 70 milionů. Teď promění vilu spojenou s Pohlreichem
- Martin Ladyr vybral od drobných investorů za týden sumu potřebnou na přestavbu pražské Villy Voyta.
- Secesní vila spojená se začátky Zdeňka Pohlreicha jako šéfkuchaře se má změnit na devět luxusních bytů.
- Investorům projekt nabídl osmiprocentní roční výnos, pro Ladyra nejde o premiéru.
Proniká pražským realitním trhem jako nůž máslem. Nakupuje za desítky i stovky milionů korun, aby pak o transakcích hovořil v podcastu Vojty Žižky takřka jako o svém víkendovém hobby. Do svých obchodů s sebou opakovaně bere drobné investory a dává jim ročně vydělat i dvojciferná procenta. Jeho mottem je: proč dělat věci v malém měřítku, když to s obdobnými starostmi jde ve velkém.
Je to úkaz, který se na pražském realitním trhu objevuje zřídka. Martin Ladyr. Nyní má za sebou zatím poslední obchod. Drobní investoři mu v něm svěřili desítky milionů korun.
Devadesátkový ostrov klidu
V pražské Krči se krčí vila. Oslňuje kouzlem secese i svou pestrou minulostí. V devadesátých letech se její půdorys stal hájemstvím klidu ve světě jinak poblázněném bezskrupulózní honbou za penězi. Tichá hudba hraje nad talíři, které tou dobou v kuchyni s citem plní budoucí celebrita a velký šéf. Zdeněk Pohlreich. Villa Voyta pro něj představuje přelomovou štaci. Poprvé ve svém už tehdy pestrém curriculum vitae totiž dostává pod svůj palec komplet celou kuchyni a poprvé je v roli šéfkuchaře.
Hotelové i gastronomické slávě vily je ale už dávno konec a charizmatická nemovitost čekala na svou druhou šanci. Tu jí nabídl právě Ladyr. Byznysmeni se tam znovu budou moci najíst. Tentokrát ale ve svých vlastních kuchyních. Poslední podmínka pro přestavbu legendární vily byla naplněna v závěru září. Nabrat peníze.
„Vybrala se celá částka 70 milionů, projekt je tedy uzavřený,“ zahlásil koncem září šéf crowdfundingové platformy Fingood Ondřej Kozel. Platforma s Ladyrem i jeho byznysovým a podcastovým parťákem Vojtou Žižkou už téměř tradičně spolupracuje při výběru peněz od drobných investorů. Naposledy Žižka s Ladyrem před rokem nabrali 100 milionů korun přes Fingood na nákup činžáku v pražském Podolí. Během roku byl byznys hotov a právě před týdnem vrátili investoři drobným hráčům peníze i s více než desetiprocentním výnosem. Tentokrát Ladyr nabral 70 milionů za týden.
Zase stejný model
„S Martinem Ladyrem jsme už spolupracovali na naší historicky nejvyšší investiční pobídce: stomilionové rekonstrukci bytového domu v Podolí. Moc nás proto těší, že naše spolupráce pokračuje a společně pomůžeme zachránit jednu z ozdob secesní Prahy,“ říká generální ředitel Fingoodu Ondřej Kozel.
Loňská stomilionová investice přes Fingood do činžáku Ladyra a Žižky zapůsobila na investory jako magnet. Portál totiž dokázal vybrat celou sumu během rekordních dvou dnů. Platforma Fingood nabídla investorům vilu ve formě dvouleté investice s osmiprocentním ročním výnosem.
Vdechnout vile nový život má developerská společnost Půl Prahy, za níž vedle Ladyra stojí byznysmenka Michaela Ondráčková Procházková. Secesní vilu, která začínala jako hostinec Daliborka, v níž pak po revoluci hoteliér František Vogl otevřel luxusní boutique hotel, čeká přestavba na bytový dům.
Celkově má na místě vzniknout devět bytů včetně podzemních parkovacích míst, uzavřené komunitní zahrady či privátní sauny. V historické budově nicméně mají zůstat zachovány původní interiéry restaurace, lobby a recepce se secesními prvky.
Před Ladyrem vilu vlastnil stavební inženýr a podnikatel Josef Kačírek, který podnikal v různých oborech od začátku devadesátých let. Jeho aktivity se soustředily především na těžbu, stavební materiály a na nemovitosti. Hotelovou i gastronomickou ikonou se začala stávat pod vedením Františka Vogla, k čemuž vydatně přispělo právě i angažmá Zdeňka Pohlreicha. Hospodářské noviny například v roce 2005 psaly, že už více než deset let patří Villa Voyta ke stálicím pražské gastronomie. A to i přestože její umístění na okraji Prahy bylo zpočátku považováno za handicap.