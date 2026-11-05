Kamennou prodejnu vůbec nechtěli. Teď ji Fabini otevřel na Letné
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- Fabini otevřel ve čtvrtek svoji vůbec první kamennou pobočku.
- Nachází se na pražské Letné.
- V budoucnu by mohly přibýt další.
Pět let poté, co uvedl na trh první řadu nádobí, dosáhl Jan Fabini na obrat 150 milionů korun. Je to měsíc, co se mu také podařilo odkoupit od investora Jiřího Hlavenky podíl ve své firmě a ovládl ji tak z 97 procent. Teď Fabini přidává svoji vůbec první kamennou prodejnu.
Otevřela ve čtvrtek na Letné. Sám Fabini přitom původně ani pobočku nechtěl, zákazníci však často namítali, že by si zboží chtěli prohlédnout. Fabini je proto vyslyšel. Na prodejně je tak možné najít různé typy pánví od nerezových přes litinové po keramické. Zároveň je tu ale také v podstatě outlet. Zboží, které má nějakou drobnou vadu, se tu prodává za nižší částky.
„Kvalitu nádobí nejlépe poznáte, když ho vezmete do ruky. Právě tento hmatatelný zážitek jsme chtěli zákazníkům nabídnout,“ říká k nové prodejně Jan Fabini, podle kterého je prodejna logickým krokem, který dostane nádobí mezi co nejvíc lidí. Zároveň už teď značka nastiňuje, že do budoucna by nových poboček mohlo být víc. „Pořád se učíme a zlepšujeme a tuto prodejnu vnímáme jako takovou první vlaštovku. Doufáme, že nebude poslední,“ líčí CEO značky Radka Vaculíková.
Fabini otevřel první kamennou prodejnu |
Prodejna navazuje na fenomén, který podnikatel způsobil ve světě onlinu. Zde meziročně vyrostl o 100 procent a jen za minulý rok se dostal k obratu 320 milionů korun. Za dobu, co podniká, má značka nádobí na kontě navíc ocenění Czech Grand Design i mezinárodní Red Dot Design Award. Značka také spolupracuje se známými šéfkuchaři, jako jsou Zdeněk Pohlreich, Jan Punčochář či Přemek Forejt. Spolu s nimi také uvedla na trh speciální řadu nádobí. Fabini přitom s nápadem přišel teprve jako náctiletý, dnes je mu 27 let.
V roce 2018 ho investičně podpořil zmíněný Hlavenka, a to odkoupením podílu. Ten má dnes Fabini zpátky. Vlastní 97 procent firmy, zbylá tři jsou majetkem CEO Vaculíkové.