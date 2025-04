Dozlatova restovaný nápad. Šestadvacetiletý Fabini prodá ročně nádobí za sto padesát milionů, má Czech Grand Design i Red Dot

Podnikání Jana Fabiniho se loni obratem přehouplo přes 150 milionů korun. Pouhých pět let od uvedení jeho první sady nádobí. Na to, že své nerezové pánve a hrnce přinesl na trh jako vařením nepolíbený teenager, podal bezesporu slušný výkon. „Je výhoda začít s podnikáním jako mladý. Jste naivnější a pustíte se po hlavě téměř do čehokoli,“ říká dnes šestadvacetiletý Fabini, zakladatel značky, která čerstvě drží ocenění Czech Grand Design i mezinárodní Red Dot Design Award.

Jan Fabini měl už jako náctiletý jasnou vizi: stát se podnikatelem a vytvořit produkt, za který by se nemusel stydět kdejaký nadnárodní gigant. „Nad byznysem s nádobím jsem začal přemýšlet v osmnácti letech. K realizaci nápadu došlo po roce a půl, ale dnes bych to udělal rychleji,“ směje se Fabini. Na gymnáziu tehdy vytvářel webové stránky pro různé firmy a tímto způsobem se dostal ke společnosti, jež prodávala kuchyňské nádobí. „Ty produkty se mi nelíbily a říkal jsem si, že by přece i takové zboží šlo udělat lépe a líbivěji,“ vzpomíná Fabini s tím, že měl vždy slabost pro hezké produkty a přál si vytvořit něco, na co si přinejlepším bude moct sáhnout.

Nepochází z podnikatelské rodiny, takže zkušenosti čerpal u jiných. Byl přesvědčený, že je dobré učit se od ostřílenějších. Hned na začátku budování firmy se proto Fabini rozhodl, že se takovými lidmi chce co nejvíce obklopovat, obzvlášť v případě, kdy hodlá vybudovat relativně velký byznys. „Věděl jsem, co bych chtěl na trh přinést a že bych se rád stal konkurentem velkých firem se stejným sortimentem. Z logiky věci tedy vyplývalo, že stavíme něco velkého a že to nebude malá firma,“ popisuje své začátky Fabini.

Investoři a to jméno