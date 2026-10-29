Oblíbená drogerie zavře 28 poboček. Netrefila ceny ani potřeby Slováků
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Řetězec zavře 28 ztrátových prodejen, zároveň ale plánuje deset nových v modernějším formátu.
Loni vykázal tržby přes 72 milionů eur, hospodaření ale skončilo ztrátou 7,5 milionu eur.
Na výsledky dopadly dražší mzdy, energie a nájmy, ale také problémy s cenovou politikou. Podobné potíže zasáhly i další řetězce.
Drogerie 101 Drogéria zavře 28 neefektivních poboček. Krok je součástí ozdravného plánu, kterým chce řetězec reagovat na loňskou ztrátu. Peníze ušetřené na provozu obchodů mají směřovat do modernizace zbývající sítě, uvedl slovenský deník Nový Čas.
Řetězec, který působí po celém Slovensku, loni vykázal ztrátu 7,5 milionu eur. Vedle vyšších nákladů na mzdy, energie a nájmy se do výsledku promítlo i zavedení transakční daně.
Vedení zároveň připustilo interní problémy. Řetězec podle dostupných informací nepracoval efektivně s cenovou politikou ani se skladbou sortimentu, která dostatečně neodpovídala potřebám zákazníků.
Uzavírání poboček nemá znamenat jen ústup. Firma chce digitalizovat služby, upravit mobilní aplikaci a modernizovat kamenné prodejny. Navzdory konci 28 poboček má zároveň otevřít deset nových obchodů v modernějším formátu.
Pod tlak se dostávají i další maloobchodní řetězce a to nejen na Slovensku, ale také v Německu i Česku. Diskontní prodejce KiK například plánuje letos v Německu uzavřít až 150 prodejen, výrazně více, než se původně očekávalo.