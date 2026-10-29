Watzke oživuje Xixoio, po tokenech si vyhlédl další digitální byznys
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- Ožívá projekt, který podle policie připravil tisíce lidí o stovky milionů korun.
- Xixoio se prezentuje jako firma, která rozvíjí nové byznysové aktivity.
- Mimoděk tím testuje limity nové kryptoregulace, která v Česku začala nedávno platit.
Jedna z největších českých kryptoinvestičních kauz 21. století zadělává na pokračování. Projekt Xixoio má znovu aktivní web s novým obsahem. Stejnojmenná česká doména plnohodnotně běžela naposledy v roce 2022. Prezentace na Xixoio.cz slouží hlavně jako informační rozcestník pro držitele tokenu XIX.
Ten v minulosti Xixoio nabízelo široké veřejnosti. Zaštiťovalo se tehdy mimo jiné reputací manažera PPF Group Aleše Minxe a známostí exředitele Komerční banky a investora Radovana Vávry.
Podle policie ale kvůli projektu nakonec přišly tisíce lidí o stovky milionů korun. O vině nicméně dosud nebylo pravomocně rozhodnuto. Případ je podle vyjádření mluvčího NCOZ Jaroslava Ibeheje pro e15.cz stále v procesním stadiu vyšetřování.
Nyní Xixoio.cz tvrdí, že společnost i přes probíhající trestní stíhání udržuje dokumentaci a historii tokenu XIX. Údajně se také firma, jejímž jediným akcionářem je britská Xixoio Ltd. ovládaná Richardem Watzkem, připravuje na příští etapu. V roce 2027 chce být připravena na „další fázi institucionalizace digitálního kapitálu“. Leccos měl ale o další etapě Xixoio naznačit už končící měsíc.
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