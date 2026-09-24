Populární obchodní řetězec zavírá 150 poboček. Platí za příliš rychlou expanzi
- Německý diskont KiK letos uzavře zhruba 150 prodejen na svém domácím trhu.
- Napříč Evropou má přitom letos skončit kolem 300 obchodů řetězce, zatímco nových otevře výrazně méně.
- Řetězec mění strategii po příliš rychlé expanzi, v Česku však loni zvýšil zisk a počet obchodů se má měnit jen mírně.
Německý diskontní řetězec KiK pokračuje v rozsáhlém zeštíhlování své sítě. V Německu má během letošního roku zmizet přibližně 150 jeho prodejen. Deník Bild dohledal více než 60 konkrétních poboček, které už byly uzavřeny nebo je konec teprve čeká, kompletní seznam firma podle deníku zatím nezveřejnila.
Finanční ředitel společnosti Christian Kümmel už na jaře uvedl, že za rušením obchodů stojí snaha zvýšit ziskovost německé sítě. Problémem je mimo jiné příliš hustá síť vytvořená během předchozí expanze, kdy některé pobočky od sebe podle něj dělí méně než kilometr. Přesto KiK z německého trhu neustupuje. Vedle přibližně 150 zavřených obchodů chce otevřít asi 15 nových, takže počet jeho německých prodejen má v čistém vyjádření klesnout zhruba o 135 na přibližně 2200.
O rozsáhlém přehodnocování expanze informovala už dříve e15. KiK plánuje letos napříč Evropou uzavřít přibližně 300 obchodů, zatímco nových má otevřít kolem 75. Vedení společnosti přiznalo, že dřívější agresivní rozšiřování sítě nepřineslo očekávané výsledky. Německý trh navíc podle Bildu čelí tlaku slabší spotřebitelské poptávky a konkurenci diskontů Action či Woolworth i internetových prodejců Shein a Temu.
V Česku firmě roste zisk
Podstatně mírnější změny čekají českou síť. „Optimalizace prodejní sítě, o které se nyní mluví v evropském kontextu, se českého a slovenského trhu dotkne pouze omezeně. V letošním roce plánujeme snížení počtu prodejen v řádu jednotek,“ řekl v srpnu pro e15 jednatel firmy pro Česko a Slovensko Martin Šatný. První letošní uzavření přišlo už na konci dubna v Písku. Firma zároveň počítá s otevíráním obchodů v atraktivnějších lokalitách a podle aktuálních plánů chce letos v Česku zavřít pět až osm poboček a čtyři až pět nových otevřít.
České hospodaření KiKu navíc loni skončilo růstem zisku. Podle výroční zprávy zveřejněné ve Sbírce listin zvýšil řetězec čistý zisk přibližně o čtvrtinu na 110,3 milionu korun, přestože jeho tržby klesly o 6,6 procenta na 3,4 miliardy korun. Ke konci roku měl v tuzemsku 244 poboček, meziročně o tři více. Během roku otevřel šest nových obchodů a čtyři naopak uzavřel. Německá společnost KiK vznikla v roce 1994 a v současnosti působí ve 14 evropských zemích, na český trh vstoupila v roce 2007.