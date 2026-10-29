Zlato ztrácí lesk. Investory víc lákají vysoké výnosy amerických dluhopisů
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- Zlato od ledna ztratilo třetinu hodnoty.
- Část investorů přesměrovala pozornost k vládním dluhopisům.
- Cenu zlata snižuje také očekávané zvýšení úrokových sazeb v USA, píše businessový newsletter 11am.
Zatímco akciové indexy ztrácejí a válka na Blízkém východě se opět vyhrocuje, zlato jako by přestávalo plnit roli bezpečného přístavu pro investice. I tento drahý kov zachvátila vlna výprodejů, která srazila jeho cenu na nejnižší úrovně od července.
Vzácná komodita se nyní obchoduje zhruba za 4017 dolarů (87 500 korun) za trojskou unci (31,1 gramu), v pátek se cena dokonce dostala pod čtyři tisíce dolarů, nejníž za tři měsíce. Oproti konci ledna, kdy se cena vyšplhala na historický rekord 5600 dolarů, je ztráta už téměř třetinová.
Důvod pro slábnoucí kurz zlata je třeba hledat ve vývoji na americkém trhu dluhopisů. Tam v posledních měsících rostly obavy z inflace a nekontrolovaného veřejného zadlužování Spojených států – a investoři kvůli těmto hrozbám žádali u vládních obligací stále vyšší tržní úroky. Tak například výnos dluhového papíru splatného za deset let vystřelil na začátku října na 5,3 procenta, nejvýše od roku 2002. Třicetileté dluhopisy se na začátku října s výnosem dostaly až na 5,7 procenta.
Při těchto výnosech jsou už vládní papíry dostatečně atraktivní a to motivuje investory, aby se kvůli nim zbavovali jiných aktiv, například akcií nebo právě zlata.
Zlato i vládní dluhopisy považují investoři za bezpečné přístavy, jež kupují v dobách turbulencí a paniky, aby své investice ochránili. Zároveň ale mezi oběma existuje konkurenční vztah. V momentech, kdy jsou výnosy vysoké, upřednostňují investoři vládní bondy, protože vzácný kov jim nepřináší žádné průběžné platby – dividendy či kupony – jako jiná aktiva. A právě to vysvětluje útěk fondů a dalších globálních investičních hráčů k vládním dluhopisům.
Čeká se zvýšení sazeb
Kurz žlutého kovu klesá rovněž kvůli americké centrální bance Fed, která nejspíš brzy sáhne po zvýšení úrokových sazeb. Vyhlídka na vyšší sazby zlatu škodí a naopak zatraktivňuje bezpečné úrokové produkty, jako jsou delší vládní dluhopisy. Správci peněz je v takovém případě nakupují, protože vidí, že centrální banka je odhodlána bojovat proti inflaci.
Fed na středečním zasedání sice zatím nejspíš ještě ponechá sazby beze změny, trhy však přisuzují více než 90procentní šanci tomu, že centrální banka se s hlavními sazbami vydá vzhůru v prosinci.
Fed a jeho šéf Kevin Warsh totiž budou muset reagovat na hrozbu zrychlení inflace kvůli cenám ropy. Ty v uplynulých dnech vystoupaly na úrovně kolem 115 dolarů za barel a jsou nejvyšší za posledního půl roku. Zdražování pohonných hmot je důsledkem bojů na Blízkém východě, které se v posledních týdnech vyostřují a trh sází na to, že další eskalace může nastat po volbách do amerického Kongresu. Ty se uskuteční příští úterý.
Teherán v posledních dnech stupňuje útoky na nákladní lodě v Perském zálivu a způsobuje jim větší škody než dříve. Čím dál důležitější roli hrají Íránem podporovaní povstalci v Jemenu, jimž se daří zasahovat klíčovou infrastrukturu v sousední Saúdské Arábii včetně ropného průmyslu či letiště v Rijádu.
Pokles zlata pod hranici čtyř tisíc dolarů za trojskou unci má vliv i na chování drobných investorů, kteří jsou na finančním trhu stále důležitější hybnou silou. Ti při proražení těchto významných cenových hranic často panikaří a začínají žlutý kov ve velkém vyprodávat, což může pád ještě prohloubit.
Retailoví investoři většinou nakupují zlato prostřednictvím na burze obchodovaných fondů ETF. Pokud by jeho cena klesla pod čtyřtisícovou hranici na delší dobu, pak by s velkou pravděpodobností začali z těchto fondů stahovat peníze. To by vytvořilo další prodejní tlak nejen na samotný žlutý kov, ale také na akcie těžařských společností jako Barrick Mining, Newmont či Kinross Gold, jež by mohly zaznamenat ještě výraznější ztráty.