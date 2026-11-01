Padesátiprocentní slevy na rozloučenou. Známá síť supermarketů definitivně vyklízí trh
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- Švýcarské družstvo Migros Zürich stahuje z německého trhu síť supermarketů Tegut kvůli dlouhodobým ztrátám a tvrdé konkurenci.
Většinu z téměř 300 poboček převezmou a přebudují konkurenti v čele s řetězci Edeka, Rewe a Netto.
Konec značky provázejí v Německu ve vybraných prodejnách masivní výprodeje se slevami dosahujícími až 50 procent.
Německý maloobchodní trh čeká další konsolidace. Švýcarské družstvo Migros Zürich se rozhodlo stáhnout svou síť supermarketů Tegut z Německa. Důvodem jsou vleklé ekonomické problémy, silná konkurence a kumulující se finanční ztráty, které švýcarského vlastníka zatěžovaly. Většinu z téměř tří stovek prodejen si rozdělí konkurenti v čele s Edekou.
Společnost Tegut v současnosti zaměstnává přibližně 7 500 lidí a provozuje téměř 300 obchodů v šesti německých spolkových zemích, s největší koncentrací v Hesensku. Pokusy o nastavení dlouhodobě udržitelného obchodního modelu však selhaly, což vyústilo v rozhodnutí švýcarské mateřské skupiny z trhu téměř odejít.
Cílem Migrosu je nyní rozprodat zbylé provozovny jiným společnostem, a zachovat tak co nejvíce pracovních míst i samotných prodejních prostor informuje web Merkur.
Trh si dělí velcí hráči
Velkou část stávající infrastruktury pohltí etablovaná konkurence. Největší podíl poboček převezme řetězec Edeka, další lokality připadnou společnostem Rewe a Netto, píše Chip.de. Noví majitelé většinu odkoupených obchodů plánují přestavět a následně znovu uvést do provozu pod vlastními značkami.
Nového provozovatele se však zatím nepodařilo najít pro celou síť. „Zhruba u 36 poboček zůstává budoucnost otevřená a hledání zájemců pokračuje,“ uvedl mluvčí společnosti.
Padesátiprocentní výprodeje
Ukončení provozu pod stávající hlavičkou provází výprodej zásob. Ve vybraných prodejnách řetězec zahájil rozlučkovou kampaň, v jejímž rámci nabídl 50% slevu na většinu sortimentu do vyprodání zásob.
Výrazné zlevnění se nicméně nevztahovalo na veškeré zboží – výjimku tvořily čerstvé pulty, ovoce a zelenina, kojenecká výživa, tabákové výrobky a dárkové karty.