Vybudoval část Čeladné, milionářské obce v Beskydech. Teď sází na zábavu ve stylu Pevnost Boyard
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- V beskydské obci Čeladná vybudoval nejdřív několik domů, pak i bobovou dráhu.
- Teď se Jakub Bernady pustil také do světoznámé hry jménem Prison Island, kterou umístil do ostravského obchodního domu.
- Hra stojí na principu Pevnosti Boyard a v zádech má miliardový byznys.
Je to vcelku malá vesnice, na první pohled však zaujme opravenými domy, honosnými vilami a také službami, jaké obce podobné velikosti nabízejí jen zřídka. Čeladná v podhůří Beskyd byla ještě v devadesátých letech zcela běžnou obcí. Pak se ale začala měnit výstavbou hotelů, golfových hřišť a také nových bytů. Na to, že se o téhle obci začalo mluvit jako o milionářské, má velký vliv i Jakub Bernady a jeho developerská společnost Berny Capital.
V Čeladné začínal před čtvrt stoletím v nájemním bytě. „Když jsme se tam nastěhovali, žádný volný byt k prodeji nebyl. Řešil jsem to tehdy se starostou a on řekl, že má v šuplíku hotový projekt, pro který bude shánět investora. Já mu na to odvětil, ať už nehledá, že to postavím,“ vypráví Bernady, tehdy dvacetiletý student. A začal na místě dnešního náměstí, kde byl prázdný pozemek, který tu zbyl po výrobě padáků.
Dům se mu podařilo postavit, a ne jediný. Bernady se zásadně podílel na měnícím se obraze beskydské obce, jíž se přezdívá Beverly Hills Beskyd. Vybudoval část náměstí včetně dnešní radnice, kde se nakonec i oženil. K tomu přibyly bytové domy, které rynek obklopují. „Starosta byl svým způsobem šílený, že mi dal důvěru, ale povedlo se a já už u toho zůstal,“ líčí podnikatel. Jeho společnost dnes staví nejen v Čeladné, ale také v Praze a aktuálně se pouští do větších projektů v centru Olomouce, v Ostravě nebo ve Frýdlantu.
Ostravská Pevnost Boyard
Šestačtyřicátník Bernady se však poslední dobou čím dál víc věnuje byznysu spojenému se zábavním průmyslem. Také k němu se dostal přes Čeladnou. V kopci pod horou Smrk postavil lanový park s téměř půlkilometrovou bobovou dráhou. „Bobovka byla výzva. Lidi si ťukali na čelo, jaký to má v lese na Čeladné smysl,“ vzpomíná podnikatel. Nakonec se ale investice za 50 milionů korun vyplatila. Dráha je tu letos sedmou sezonu a ročně se na ní sveze kolem 50 tisíc lidí.
Bobovkou ovšem zábava pro Bernadyho neskončila. Před rokem otevřel v obchodním domě Futurum v širším centru Ostravy pobočku týmové hry Prison Island. Její základy vycházejí z oblíbeného francouzského televizního pořadu devadesátých let Pevnost Boyard. Ne že by tu člověk běhal po ostrově a odháněl pavouky a štíry, princip je ale v zásadě stejný: hráči procházejí celami „vězení“ a musejí vyřešit různorodé úkoly v co nejlepším možném čase.
Právě Prison Island je nyní největší předmět Bernadyho zájmu a má s ním další velké plány. „Hru jsem objevil na veletrhu zábavního průmyslu. Byla to pecka. Pak jsem zjistil, že to je světový fenomén,“ líčí podnikatel. Herní franšíze se 115 pobočkami ve 26 zemích na pěti kontinentech (v době přípravy tohoto textu) se daří zejména v Evropě, obzvlášť ve Francii nebo Nizozemsku. Letos do obřího kolosu přibudou nová „vězení“ v americkém Houstonu, australském Melbourne či v kanadském Montrealu. Koncept Prison Island vznikl ve Švédsku. Přišel s ním Anders Jackson, někdejší šéf amerického výrobce jaderných reaktorů Westinghouse. Jeho napadlo převést oblíbenou show, jejíž soutěžící na konci čeká nejen zlato, ale také živí tygři, do herní podoby.
V Česku jde zatím o novinku, vedle Ostravy působí jen jedno „vězení“ v Praze. Provozuje je Čech se súdánskými kořeny Marwan Shazali, který před dvěma roky otevřel pobočku rovněž v Dubaji. „Skvělé je, že to je celosezonní aktivita, která má navíc široké publikum. Chodí sem nejen party dětí, ale i děti s rodiči, nebo dokonce celé školní třídy. A už jsme tu měli i fotbalovou reprezentaci,“ líčí Bernady. Podle něj se však o Prison Island stále více zajímají také firmy a podnikatelé. „Ať už jako o seznamovací aktivitu, nebo třeba teambuilding. Právě firmy jsou naše největší cílovka.“ Pro ně je tady k dispozici areál se zajištěným cateringem.
Prostě zábava
Zapojit se do franšízy není levné. Prostor s 20–30 celami staví „matka“ na zakázku a provozovatele vyjde na 20–30 milionů korun, licence pak stojí 20 tisíc eur. Následně „matka“ inkasuje čtyři eura z každého prodaného lístku. Podle Bernadyho náklady vyvažuje velký potenciál, a navíc věří, že Ostrava je strategické místo, odkud osloví celý okolní region. „Ten koncept je velmi dynamický. Ročně se otevře 30–40 poboček a limitem je výroba, nikoli poptávka,“ dodává podnikatel. I to by se však mělo změnit, ve švédských a slovenských továrnách připravuje majitel licence výrobu modulů, z nichž by se „vězení“ stavěla snáze a rychleji.
Bernady je navíc přesvědčený o síle konceptu. Skupiny, jež hrají, mezi sebou navzájem soupeří, a to i opakovaně. Některé se vracejí také proto, aby jen vylepšily svoje skóre. Protože ti nejlepší postupují na mistrovství světa, kde se mohou utkat s hráči z celé planety. Zároveň se zapojují nové technologie a vymýšlejí stále nové místnosti a skladbu je možné obměňovat. Také to by měl nový systém prefabrikátů zjednodušit.
Podnikatel tak plánuje i další pobočky. Pro Ostravu a okolí má sjednanou exkluzivitu, nyní uvažuje o Brnu, Plzni, a dokonce o Slovensku. „Můj hlavní byznys jsou pořád reality a tohle je vedlejší produkt. I tak jsme ale nadšení,“ říká developer a výraz v jeho obličeji vyjadřuje stejnou emoci. A nadšený je i z dalšího zábavního projektu, který plánuje opět pro Čeladnou: v sousedství bobové dráhy by chtěl postavit velký dřevěný park s prolézačkami asi za 30 milionů korun.