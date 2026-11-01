Vlastnila největší český e-shop s barefooty. Dnes je firma bez majetku a dluží 50 milionů
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- Firma RESOUK SPV I do dubna vlastnila e-shop naboso.cz prodávající barefootovou obuv.
- Společnost, která je aktuálně bez majetku, na sebe v říjnu podala insolvenční návrh.
- Svým věřitelům dluží přes 50 milionů korun.
Patřila k největším firmám, které v Česku prodávaly barefootovou obuv. Společnost naboso založila Andrea Součková před více než deseti lety a v následujících letech z ní díky rostoucí popularitě obuvi simulující chůzi naboso vybudovala jednoho z největších hráčů ve svém oboru s e-shopem i několika kamennými pobočkami. Ještě v roce 2024 dosáhla firma obratu 122 milionů korun a byla v zisku. Pak ale přišly potíže.
Dluhy se hromadily a společnost je nebyla schopná splácet. Bezvýchodnou situaci se nakonec Součková rozhodla vyřešit letos v dubnu prodejem veškerých aktiv podniku, tedy e-shopu, značky i zbývajících skladových zásob, firmě Premium Barefoot, aby získala alespoň nějaké prostředky na zaplacení pohledávek. Poté společnost změnila svůj název z naboso na RESOUK SPV I.
Transakce tehdy vyvolala rozhořčení u některých dodavatelů, kteří poukazovali na to, že obě společnosti byly v minulosti personálně propojené. Po prodeji aktiv v nynější společnosti RESOUK SPV I zůstaly pouze dluhy. Okolnostem transakce se e15 blíže věnovala letos v červnu.
V polovině října pak na sebe RESOUK SPV I podal insolvenční návrh. Součková v něm uvádí, že „úpadek vznikl souběhem několika nepříznivých vlivů, které se vzájemně posilovaly“. Firma podle ní zaznamenala pokles poptávky i pokles obchodní marže. Zároveň jí však rostly provozní náklady a tlačila levnější konkurence, mimo jiné také zahraniční tržiště typu Temu. V konečném důsledku tak společnost trpěla dlouhodobým nedostatkem finančních prostředků.
„V důsledku uvedených okolností dlužník nebyl schopen z tržeb současně hradit závazky vůči dodavatelům, financovat nové zásoby, platit provozní náklady a splácet úvěry. Postupně vznikaly a narůstaly závazky po splatnosti vůči dodavatelům, bankám i veřejnoprávním věřitelům,“ uvádí se v oficiálním dokumentu.
Dluhy přes 50 milionů
V insolvenčním návrhu jsou blíže popsány dva konkrétní splatné závazky. První z nich má RESOUK SPV I vůči českému výrobci Beda, který má u firmy pohledávku na jistině přes milion korun. Druhý uvedený závazek je vůči slovenské společnosti Be Lenka, která má u RESOUK SPV I pohledávku na jistině v přepočtu asi 1,1 milionu korun. V obou případech soudy vydaly platební rozkaz, ani po jejich vydání ale firma svým závazkům nedostála. Obvodní soud pro Prahu 6, který v na obou případech rozhodoval, proto v každém z nich zahájil exekuční řízení.
Popsané závazky však zdaleka nejsou jediné, které RESOUK SPV I má. Firma registruje desítky věřitelů a její dluhy vůči nim v součtu přesahují 51 milionů korun. Společnost však nyní nedisponuje téměř žádnými penězi ani majetkem. „Podle přiloženého seznamu majetku činí kladné zůstatky na účtech dlužníka 17 113 korun a hotovost v pokladně 21 000 korun, celkem tedy 38 113 korun. Tyto peněžní prostředky zjevně nepostačují k úhradě výše označených splatných závazků,“ píše se v insolvenčním návrhu.
Movité věci firmy mají podle návrhu orientační hodnotu asi 1,8 milionu korun. Jenže kromě skeneru, který byl ohodnocen na 10 tisíc korun, se jedná o dva automobily, které měl však RESOUK SPV I na leasing a byly tak předány zpět financujícím věřitelům. „Uvedené hodnoty proto nelze bez dalšího považovat za volné peněžní prostředky pro úhradu ostatních závazků,“ stojí v dokumentu.
Možnost přezkoumání transakce
Podání insolvenčního návrhu zároveň umožní přezkoumat dubnový prodej aktiv naboso mezi RESOUK SPV I a Premium Barefoot. „Insolvenční správce může prověřit, zda byl prodej uzavřen za tržních podmínek, zda byla kupní cena skutečně zaplacena a jak bylo s případným výtěžkem naloženo. Pokud zjistí důvody pro neúčinnost, může podat odpůrčí žalobu. Věřitelé ji sami podat nemohou, mohou však její podání iniciovat prostřednictvím věřitelského výboru,“ vysvětluje advokát Ondřej Zemek.
Mezi důvody pro podání odpůrčí žaloby by podle něj připadal zejména prodej za cenu podstatně nižší než obvyklou, zvýhodnění některého věřitele nebo úmyslné zkrácení ostatních věřitelů. „U prvních dvou variant je nutné prokázat také to, že společnost byla v úpadku už v době prodeje, případně že ji prodej do úpadku přivedl,“ dodává Zemek.
Spolumajitel Premium Barefoot Ruslan Skopal nicméně již v červnu uvedl, že prodej aktiv proběhl za tržní cenu v rámci veřejné nabídky. „Byli jsme jedním ze subjektů, který to mohl odkoupit,“ uvedl tehdy.
V případě nalezení nějakého rozporu však nejde automaticky o zrušení prodeje. „Pokud by správce uspěl, prodej by byl vůči věřitelům neúčinný a kupující by musel vydat majetek nebo jeho hodnotu do majetkové podstaty,“ popisuje Zemek. Jestliže však na prodeji aktiv nebude nalezený žádný důvod k jeho neplatnosti, není v současné době pravděpodobné, že by věřitelé dostali zpět peníze, které jim RESOUK SPV I dluží.