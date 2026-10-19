Penta, Creditas, Tykač a Tkáč se spojili. V Polsku koupili jednu z největších sítí lékáren
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- Polská lékárenská síť Gemini Polska má nové majitele.
- Každý ze čtveřice českých a slovenských investorů získal přesně 25 procent.
- Vyhověli tím přísným zákonům bránícím koncentraci lékárenského trhu.
Takto široké spojenectví česko-slovenského kapitálu u zahraniční transakce dlouho nebylo, jestli vůbec. Penta, Sev.en, Creditas a Auctor Holding ze stáje J&T spojily síly a od Američanů koupily jeden z největších lékárenských řetězců v Polsku. Čtveřice investorů přitom firmu s odhadovanou hodnotou ve středních až vyšších jednotkách miliard korun získala už koncem loňského roku.
Deklarace nezávislosti
Netypicky široká aliance při koupi společnosti Gemini Polska má své opodstatnění. Polská regulace lékárenského trhu brání koncentraci vlastnictví v rukou velkých hráčů. Noví majitelé však našli cestu, jak omezení vyřešit. Každý z nich získal v Gemini přesně čtvrtinový podíl a zároveň deklarovali vzájemnou nezávislost.
Na straně kupujících se tak vedle sebe postavili Marek Dospiva s Jaroslavem Haščákem z Penty Investments, Pavel Tykač ze skupiny Sev.en Global Investments, rodina Hubáčků z Creditas a zprostředkovaně i rodina Tkáčů, jejichž souhrnný podíl v Auctoru však vzhledem k šíři partnerů J&T činí jen zhruba 12 procent. Prodávajícím byl americký private equity fond Warburg Pincus, který síť držel deset let.
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