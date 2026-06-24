Creditas posiluje v realitách. Na proseckém nároží koupila miliardový projekt od skupiny J&T
- V těsné blízkosti stanice metra Prosek získal stavební povolení projekt Prosek Court.
- O několik týdnů později změnil majitele.
- Od skupiny J&T míří do holdingu Creditas rodiny Hubáčkových.
Na českém realitním trhu proběhla málo viditelná vlastnická rošáda. Realitní část skupiny J&T prodala holdingu Creditas miliardový nemovitostní projekt, který vyroste přímo u vstupu do stanice metra Prosek. Záměr, který výrazně promění tvář jedné z nejvytíženějších severovýchodních částí metropole, se odblokoval teprve nedávno. Po mnoha letech příprav a odvolání definitivně získal stavební povolení v dubnu.
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