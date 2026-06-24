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Creditas posiluje v realitách. Na proseckém nároží koupila miliardový projekt od skupiny J&T

Vizualizace projektu Prosek Court

Vizualizace projektu Prosek Court Zdroj: Rubikon PR

Ondřej Souček
Ondřej Souček
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  • V těsné blízkosti stanice metra Prosek získal stavební povolení projekt Prosek Court. 
  • O několik týdnů později změnil majitele. 
  • Od skupiny J&T míří do holdingu Creditas rodiny Hubáčkových

Na českém realitním trhu proběhla málo viditelná vlastnická rošáda. Realitní část skupiny J&T prodala holdingu Creditas miliardový nemovitostní projekt, který vyroste přímo u vstupu do stanice metra Prosek. Záměr, který výrazně promění tvář jedné z nejvytíženějších severovýchodních částí metropole, se odblokoval teprve nedávno. Po mnoha letech příprav a odvolání definitivně získal stavební povolení v dubnu. 

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