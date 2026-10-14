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Z bývalého majitele Škodovky hotelovým hráčem. Krsek chce v novém byznysu utržit miliardu

Tomáš Krsek, zakladatel investiční firmy BHM group

Tomáš Krsek, zakladatel investiční firmy BHM group Zdroj: E15 Michaela Szkanderová

Tomáš Krsek, zakladatel investiční firmy BHM group
butikový hotel Maison 45 v Budapešti
butikový hotel Maison 45 v Budapešti
butikový hotel Maison 45 v Budapešti
butikový hotel Maison 45 v Budapešti
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Ondřej Souček
Ondřej Souček
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  • Ubytovací společnost Adrez míří za hranice. 

  • V Budapešti začala provozovat první z chystaných zahraničních aparthotelů. 

  • Byznys Tomáše Krska má ambici vstoupit na další evropské trhy během následujících dvou let. 

Skupina BHM podnikatele Tomáše Krska prostřednictvím své ubytovací společnosti Adrez vstupuje na maďarský trh. V Budapešti do svého portfolia zařadila šestnáctipokojový butikový hotel Maison 45 a zároveň nedaleko buduje druhý projekt s 82 pokoji, který vzniká přestavbou bývalé administrativní budovy. 

Maison 45, butikový hotel v centru Budapešti, je první zahraniční investicí společnosti. Nabízí pokoje i prostorná apartmá a spojuje historický charakter budovy s moderním interiérem. Vstup do Budapešti podle BHM představuje první krok v plánované zahraniční expanzi. Adrez vznikla v Praze a dnes tu provozuje 23 apartmánových zařízení. 

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