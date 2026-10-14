Z bývalého majitele Škodovky hotelovým hráčem. Krsek chce v novém byznysu utržit miliardu
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- Ubytovací společnost Adrez míří za hranice.
V Budapešti začala provozovat první z chystaných zahraničních aparthotelů.
Byznys Tomáše Krska má ambici vstoupit na další evropské trhy během následujících dvou let.
Skupina BHM podnikatele Tomáše Krska prostřednictvím své ubytovací společnosti Adrez vstupuje na maďarský trh. V Budapešti do svého portfolia zařadila šestnáctipokojový butikový hotel Maison 45 a zároveň nedaleko buduje druhý projekt s 82 pokoji, který vzniká přestavbou bývalé administrativní budovy.
Maison 45, butikový hotel v centru Budapešti, je první zahraniční investicí společnosti. Nabízí pokoje i prostorná apartmá a spojuje historický charakter budovy s moderním interiérem. Vstup do Budapešti podle BHM představuje první krok v plánované zahraniční expanzi. Adrez vznikla v Praze a dnes tu provozuje 23 apartmánových zařízení.
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