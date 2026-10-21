Obchodní centra už nejsou jen o nákupech. Stále víc sázejí na gastronomii a služby
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- Obchodní centra se mění v místa, kam lidé chodí nejen nakupovat, ale také za jídlem, službami a zábavou.
Správci musí přizpůsobovat nabídku místním zákazníkům a pružněji reagovat na konkurenci.
Stále větší roli hrají také věrnostní aplikace, analýza návštěvnosti a umělá inteligence.
Obchodní centra už nemohou spoléhat pouze na nabídku obchodů. Stále důležitější jsou gastronomie, služby a možnosti trávení volného času. Správci nemovitostí proto sledují chování zákazníků a přizpůsobují jim skladbu nájemců i samotné prostředí center. Na proměny trhu upozornili na REsummit Brunch Markéta Dostálková, asset managerka REICO IS EAM, a Marek Herold, portfolio manager WOOD Real Estate, v panelu Trh komerčních maloobchodních nemovitostí moderovaném Radkem Kučerou z Grafton Property Partners.
Každé centrum potřebuje jiný přístup
Zásadní pro úspěch je především lokalita a skladba zákazníků. Zatímco některá centra přitahují návštěvníky z širšího okolí, jiná slouží hlavně obyvatelům přilehlých čtvrtí. Podle Herolda je proto nutné přizpůsobit nabídku konkrétním potřebám. Jako příklad uvedl pražské obchodní centrum Harfa, které je podle něj specifické tím, že se nachází vedle O2 areny.
Dalším příkladem je podle něj pražský Krakov, jehož návštěvníci přicházejí především za běžnými nákupy a službami. „Zatímco některá obchodní centra v době lockdownů fungovala třeba jen na deseti procentech běžné návštěvnosti, Krakov měl kolem 65 procent. Lidé tam chodili do supermarketu, lékárny nebo drogerie,“ popsal.
Podobnou zkušenost má i Dostálková s ostravským Forum Nová Karolina. Jedná se podle ní o regionální nákupní centrum. Určité procento jeho zákazníků je i z Polska, čemuž museli přizpůsobit i komunikaci, například na billboardech. Centrum zpočátku čelilo kritice kvůli obavám, že oslabí obchody v centru města.
„Díky kontinuálnímu marketingu a snaze sestavit takový mix nájemců, kteří v Ostravě fungují, se podařilo lidi získat na naši stranu. Dnes už jsou Ostravané rádi, že Karolina funguje jako centrum města a místo setkávání,“ uvedla Dostálková.
Mladší zákazníci hledají místo, kde zůstat
Významnou součástí proměny je gastronomie. Obchodní centra se snaží vytvářet prostředí, kde lidé mohou nejen rychle poobědvat, ale také posedět s přáteli, studovat nebo pracovat.
Nová Karolina proto před několika lety kompletně upravila svůj food court. Cílem bylo nabídnout příjemnější prostředí, které osloví také studenty z okolí. „Snažili jsme se vytvořit co nejlepší prostředí, aby tam studenti mohli sedět, diskutovat, studovat, dát si jídlo nebo kávu a strávit tam co nejvíce času,“ vysvětlila Markéta Dostálková.
Data pomáhají lépe poznat zákazníky
Správci center stále více využívají také technologie. Věrnostní aplikace jim umožňují lépe poznávat preference zákazníků a přizpůsobovat jim komunikaci. Další možností je sledování návštěvnosti a pohybu lidí v jednotlivých částech centra.
WOOD Real Estate podle Herolda pracuje s daty z různých zdrojů, která pomáhají vyhodnocovat výkonnost nájemců i chování návštěvníků. „Umělou inteligenci využíváme při analýze těchto dat a myslím si, že její význam bude do budoucna dál růst,“ uvedl Herold.