KFC mění dodavatele coly i dalších nápojů. Slibuje si větší zájem zákazníků
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- Řetězec vymění dodavatele nápojů v celých Spojených státech.
- Nově jím bude společnost Coca-Cola.
- Pro PepsiCo. jde o velkou ránu v době, kdy se snaží oživit prodeje.
Americký řetězec s rychlým občerstvením KFC uzavřel dohodu o výměně dodavatele nápojů pro tisíce restaurací ve Spojených státech. Novým dodavatelem bude společnost Coca-Cola. KFC tak ukončí dlouholetou spolupráci se společností PepsiCo.
Nápoje od společnosti Coca-Cola by se měly v amerických pobočkách KFC objevit na jaře příštího roku. KFC má ve Spojených státech podle svých internetových stránek 3718 restaurací.
KFC si podle prohlášení od partnerství slibuje rozšíření nabídky nápojů a větší zájem zákazníků o své restaurace. Spolupráce je součástí širší snahy KFC oživit nabídku a přizpůsobit ji měnícím se preferencím zákazníků. Řetězec už na některých trzích zkouší nové nápoje, například ledovou kávu, nápoje s tapiokovými kuličkami či mléčné koktejly.
Ztráta KFC je pro PepsiCo velkou ránou v době, kdy se snaží oživit prodej na americkém trhu, upozornila agentura Reuters.
Pepsi kromě různých variant své coly vyrábí nápoje jako Mirinda, 7up, Mountain Dew, Gatorade, čaje Lipton, energetické nápoje Rockstar nebo kávové nápoje Starbucks. Coca-Cola mimo samotnou colu stojí za značkami Fanta, Sprite, Kinley nebo čaji Fuzetea a džusy Cappy.
KFC se specializuje na smažené kuřecí maso, které nabízí podle původní receptury s tajnou směsí 11 bylin a koření. První restauraci firma otevřela v roce 1952 a dnes jich provozuje více než 30 tisíc ve 150 zemích a oblastech světa, včetně České republiky. KFC patří do americké skupiny Yum! Brands, která vlastní také řetězce Pizza Hut a Taco Bell.