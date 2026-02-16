Prošlé maso z KFC? Nic neobvyklého. Inspektorů je málo a hygiena restaurací trpí
- Kauza KFC odhaluje širší problém: omezené kapacity státních inspektorů.
- Ti varují před stavem celého segmentu společného stravování: každá třetí kontrola nachází porušení předpisů.
- Ministerstvo zemědělství chystá systematické změny v oblasti kontrol.
Plísně na muffinech, prošlé maso, rozmrazování ve stojaté vodě. I taková pochybení odhalila Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) v rámci mimořádných kontrol všech českých restaurací KFC v loňském roce. Celkem jich podnikla 144, každá třetí prohlídka skončila odhalením porušení některých z předpisů. Jak ovšem upozorňuje inspekce v odpovědích pro e15, podobně znepokojivý stav zjišťuje v celém segmentu takzvaného společného stravování. K ještě důkladnějším kontrolám však chybějí personální kapacity.
V minulosti dohlížely na dodržování předpisů hygienické stanice a SZPI, od začátku loňského roku však přešla tato povinnost kompletně na druhou zmíněnou instituci. Její inspektoři provedli za celý uplynulý rok 25 840 kontrol. Množství provozoven společného stravování – kam spadají i fastfoody nejrůznějších značek – se pohybuje kolem 63 tisíc. V 7636 případech kontroloři odhalili porušení předpisů, nejčastěji v oblasti hygieny.
„Tento stav nelze v žádném ohledu považovat za uspokojivý a je potřeba vyvíjet setrvalý tlak zejména na opakovaně chybující provozovatele. Je potřeba podotknout, že z hlediska kontrolních výsledků společné stravování není v uspokojivém stavu v porovnání s jinými segmenty pod dozorem SZPI,“ říká mluvčí instituce Pavel Kopřiva.
Nejen KFC: pokuty rychle rostou
Aktuálně působí v řadách SZPI 260 inspektorů s průměrným hrubým měsíčním platem ve výši necelých 41 tisíc korun. Provozovnám společného stravování se věnuje od osmdesáti do sto třiceti z nich podle aktuální potřeby. Je-li kontrola náročnější, zabere inspektorům celý den. V opačném případě mohou za pracovní den stihnout až tři provozovny, uvádí SZPI. Vzhledem k četnému porušování předpisů se zvyšuje i množství pravomocně uložených pokut. Zatímco v roce 2021 činily dohromady přes devadesát milionů korun, o dva roky později to bylo více než 128 milionů.
Z tohoto pohledu je posledním inspekcí uzavřeným rokem ten předloňský, kdy rozdala pokuty v objemu 189 milionů. V extrémních případech provozovny zavírá, případně jejich části. Loni jich takto skončilo 114, o pobočky KFC se nejednalo.
„V rámci systému posouzení rizika se inspektoři primárně zaměřují na provozovny, kde očekávají problém. Kromě historie zjištění hrají v systému posouzení rizika roli i faktory jako rizikovost daného provozu, množství potenciálně ohrožených spotřebitelů, podněty od ostatních složek státu a spotřebitelů, situace na trhu či odchylky od dlouhodobých statistických zjištění,“ dodává Kopřiva.
Odborníci z branže nicméně upozorňují na slabiny stávajícího systému kontrol. „SZPI převzala zodpovědnost za stravovací provozy typu KFC, nezískala ale personální posily z hygieny, jak bylo plánováno. Je zapotřebí, aby posílila minimálně o padesát až osmdesát lidí,“ domnívá se prezidentka Potravinářské komory Dana Večeřová.
KFC a bezpečnost fastfoodů
Šéfka potravinářů také dodala, že z evropské legislativy poplynou další nové povinnosti pro SZPI, které podle ní nemá šanci naplňovat při současných kapacitách. „Slabé místo vidím zejména u menších provozoven. Ukazuje se, že ve stravovacích provozech jsou problémy často velké, patrně se to v minulosti zanedbávalo,“ dodává Večeřová.
Po důkladnějších kontrolách volá i samotná Asociace hotelů a restaurací. „Není to jen o financování a personálních kapacitách. Důležité také je, aby inspektoři chodili do všech restaurací. Ne pouze do těch velkých, která lze snadno zkontrolovat. Je nutné vyhledávat rizikové prostředí, aby do jedné restaurace nepřišla kontrola čtyřikrát za rok a nic neodhalila a do druhé ani jednou,“ říká prezident asociace Václav Stárek.
Navzdory kauze KFC podle něj fastfoodové řetězce rozhodně nepatří k nejrizikovějším místům pro spotřebitele. „Když porovnáte jejich české restaurace s těmi zahraničními, vyjde vám, že jde často o nově postavená moderní zařízení. Ostatně u nás vznikaly později,“ dodává Stárek.
Ministerstvo zemědělství, pod které SZPI spadá, na dotaz e15 potvrdilo, že právě v těchto dnech řeší, jak systémově nastavit personální kapacity jednotlivých organizačních složek.
„Zajištění kvalitního dozoru v oblasti výroby a prodeje potravin je pro ministerstvo prioritou. Aktuálně vznikla pracovní skupina pro dozorové informace. Jejím cílem je mimo jiné zefektivnění úředních kontrol na základě analýzy rizika a sdílení příkladů dobré praxe mezi dozorovými organizacemi,“ říká mluvčí resortu Vojtěch Bílý.
Předcházet porušování předpisů se snaží i samotné asociace. Ta výše zmíněná například poskytuje stovkám svých členů dvakrát do roka audit, který odhaluje případná porušení předpisů dřív, než by je zjistili inspektoři SZPI. Nabízí také telefonickou konzultaci s vlastními specialisty.