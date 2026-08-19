Dvojí tvář nautické divize PPF. Jedna sázka přinese jackpot, druhá zatím znamená jen trápení
- PPF se může těšit na zhodnocení burzovní investice ve vyšších desítkách procent během tří let.
- Z chystaného prodeje jachtařského gigantu má získat necelé dvě miliardy korun.
- Druhá sázka na jachtařský byznys však zatím kumuluje jen ztrátu.
Jedna z burzovních sázek PPF se může české skupině brzy velmi dobře vyplatit. Společnost Safe Harbor Marinas, která spadá pod největšího světového vlastníka a provozovatele přístavů Blackstone Infrastructure, je v pokročilé fázi odkupu všech akcií amerického prodejce jachet MarineMax. PPF v něm patří mezi největší akcionáře a v případě dokončení transakce by za svůj podíl mohla inkasovat miliardy korun.
Velká prémie
Společnost Safe Harbor má zaplatit za akcie společnosti MarineMax v hotovosti přibližně 53 dolarů, což je 96procentní prémie oproti poslední uzavírací ceně před zveřejněním nabídky. Kupní cena rovněž představuje prémii 110 procent oproti 90denní vážené průměrné ceně akcií společnosti za období končící 30. ledna 2026, píše se v tiskové zprávě.
„Jsme potěšeni, že jsme dosáhli této dohody se společností Safe Harbor,“ uvedl Brett McGill, generální ředitel a prezident společnosti MarineMax, která v posledních třech zveřejněných čtvrtletích utržila 1,1 miliardy dolarů, to znamená meziročně asi o deset procent méně.
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