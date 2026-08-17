Fico tlačí na odkup podílu ČEZ. V září chce plně ovládnout slovenskou jadernou energetiku
- Slovenský premiér Robert Fico chce v září dokončit odkup 49procentního podílu skupiny ČEZ ve společném podniku JESS, který má stavět novou jadernou elektrárnu v Jaslovských Bohunicích.
Transakce se zdržela kvůli sporu o ocenění akcionářského podílu i kvůli roztržce mezi Ficem a slovenskou ministryní hospodářství Denisou Sakovou.
Bratislava plánuje nový jaderný blok o výkonu 1200 megawattů plně ovládnout a jako hlavního dodavatele chce využít americkou společnost Westinghouse.
Slovensko chce podle premiéra Roberta Fica po dřívějších průtazích v září odkoupit podíl české skupiny ČEZ ve slovenské firmě Jadrová energetická spoločnosť Slovenska (JESS), která v zemi připravuje výstavbu nové jaderné elektrárny. Fico zároveň kritizoval postup slovenského ministerstva hospodářství a oznámil, že větší iniciativu v této záležitosti bude mít úřad vlády. ČEZ nechtěl záležitost komentovat.
Ministerstvo hospodářství problémy s dodržením původních termínů přiznalo. Slovenská opozice už dříve tvrdila, že v pozadí sporu na slovenské straně je cena za majetkové vyrovnání s ČEZ.
Slovensko a ČEZ založily firmu JESS za první Ficovy vlády v roce 2009. Nynější Ficův kabinet ale rozhodl, že nová elektrárna bude ve vlastnictví státu, který kvůli tomu odkoupí od ČEZ jeho 49procentní podíl v JESS. Vlastnické podíly má vypořádat ministerstvo hospodářství, prodloužený termín v této záležitosti uplynul v červenci. Už tehdy se Fico s ministerstvem dostal do sporu.
„Ministerstvo hospodářství způsobilo průtahy, některé termíny nebyly splněny. Dostáváme se z časového hlediska do kritického momentu. Září je pro mě měsíc, kdy musí dojít k vypořádání vlastnických vztahů ve společnosti JESS,“ řekl Fico po dnešní návštěvě v Jaslovských Bohunicích na západě Slovenska, kde by měla nová atomová elektrárna stát.
Slovenskou ministryní hospodářství je místopředsedkyně menší vládní strany Hlas-sociální demokracie Denisa Saková. Její úřad už v červnu uvedl, že požádá o další nezávislé posudky ke stanovení ceny akcií ČEZ ve společném podniku JESS. Dnes ministerstvo také tvrdilo, že zmocněnec slovenské vlády pro rozvoj jaderné energetiky pokyn k vypracování posudku nedal. Toto vyjádření Fico v reakci označil za dětinské.
Bývalý slovenský ministr hospodářství Karel Hirman už dříve řekl, že poradenská společnost EY stanovila hodnotu akcií ČEZ ve společném podniku JESS na téměř 190 milionů eur (4,6 miliardy Kč), zatímco ČEZ ve své výroční zprávě hodnotu podílu ke stejnému období jako EY vyčíslil na 2,4 miliardy Kč.
Hlavním partnerem Bratislavy při projektu výstavby nového jaderného zdroje do státního vlastnictví by se podle dřívějších informací měla stát americká společnost Westinghouse. Při výstavbě nové elektrárny o výkonu kolem 1200 megawattů chce stát využít stávající infrastrukturu v Jaslovských Bohunicích, kde Slovensko v letech 2006 a 2008 kvůli závazkům vůči EU odstavilo dva bloky starší atomové elektrárny V1. Zároveň v této lokalitě největší výrobce elektřiny na Slovensku, společnost Slovenské elektrárne (SE) ze skupiny Energetický a průmyslový holding (EPH), provozuje vlastní jadernou elektrárnu.