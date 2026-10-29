Skupina tří miliardářů zvyšuje sázku na baterie. Získala patenty zkrachovalého partnera
Čtěte e15 v Googlu přednostně
Nastavte si e15 jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
Draslovka koupila patenty Natron Energy a rozšíří výrobu v Kolíně.
Chce tím snížit závislost Evropy na Asii.
Sodíkové baterie míří do energetiky a datových center.
Jedna z největších tuzemských chemiček rozšíří své dovednosti v oblasti bateriových technologií. Její americká dceřinka Covoro Mining Solutions se dohodla na koupi patentů k výrobě materiálů pro baterie od americké společnosti Natron Energy, tedy bývalého partnera, který před rokem zkrachoval.
Draslovka tak získala know-how a právní ochranu na celý výrobní řetězec baterie: od katody a anody přes elektrolyty, výrobu článků až po kompletní bateriové systémy. Dosud ovládala know-how jen na katodový prášek švédského výrobce sodíkových baterií, společnosti Altris, v němž má minoritní podíl.
Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!