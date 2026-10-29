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Skupina tří miliardářů zvyšuje sázku na baterie. Získala patenty zkrachovalého partnera

Areál kolínské Draslovky

Areál kolínské Draslovky Zdroj: Draslovka

Ondřej Souček
Ondřej Souček
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  • Draslovka koupila patenty Natron Energy a rozšíří výrobu v Kolíně.

  • Chce tím snížit závislost Evropy na Asii.

  • Sodíkové baterie míří do energetiky a datových center.

Jedna z největších tuzemských chemiček rozšíří své dovednosti v oblasti bateriových technologií. Její americká dceřinka Covoro Mining Solutions se dohodla na koupi patentů k výrobě materiálů pro baterie od americké společnosti Natron Energy, tedy bývalého partnera, který před rokem zkrachoval.

Draslovka tak získala know-how a právní ochranu na celý výrobní řetězec baterie: od katody a anody přes elektrolyty, výrobu článků až po kompletní bateriové systémy. Dosud ovládala know-how jen na katodový prášek švédského výrobce sodíkových baterií, společnosti Altris, v němž má minoritní podíl.

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