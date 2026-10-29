Lagardeová nečekaně opouští ECB. Macron s Merzem spěchají s výběrem nástupce před francouzskými volbami
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Prezidentka ECB Christine Lagardeová nečekaně oznámila, že 7. února předčasně složí funkci, přičemž její osmiletý mandát měl původně vypršet až v říjnu 2027.
Předčasná rezignace umožní Emmanuelu Macronovi a Friedrichu Merzovi dohodnout nástupce ještě před francouzskými volbami, v nichž hrozí vítězství Marine Le Penové.
Proces výběru nového šéfa ECB startuje okamžitě; mezi favority patří bývalí centrální bankéři Nizozemska a Španělska Klaas Knot a Pablo Hernández de Cos.
Prezidentka Evropské centrální banky Christine Lagardeová 7. února předčasně odstoupí z funkce. ECB to uvedla ve svém dnešním sdělení. Osmiletý mandát její šéfky měl vypršet v říjnu 2027.
Odchod Lagardeové umožní francouzskému prezidentovi Emmanuelu Macronovi a německému kancléři Friedrichu Merzovi rozhodnout o obsazení jedné z nejdůležitějších vrcholných pozic v Evropě ještě před dubnovými volbami ve Francii. V těch má velkou šanci zvítězit euroskeptická radikálně pravicová politička Marine Le Penová, což by znovuobsazení postu mohlo ztížit, píše agentura DPA.
Dnešnímu oznámení předcházely měsíce spekulací o budoucnosti Lagardeové v čele banky. Předseda Evropské rady António Costa už oznámil, že neprodleně zahájí proces hledání jejího nástupce.
„Aby bylo zajištěno hladké předání vedení ECB, bude dnes zahájen proces jmenování jejího nástupce. Ten bude probíhat bez průtahů s cílem, aby Evropská rada dospěla k rozhodnutí včas,“ napsal Costa na síti X.
Za hlavní kandidáty na nového šéfa ECB jsou podle agentury Reuters považováni bývalí guvernéři centrálních bank Nizozemska a Španělska, Klaas Knot a Pablo Hernández de Cos. Jako nové působiště Lagardeové bývá zmiňováno Světové ekonomické fórum, dodává agentura.