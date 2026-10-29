Aktualizováno: Korejci se rozhádali o Dukovany. Miliardový spor ohrožuje start obří jaderné stavby
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- Korejská společnost KHNP ukončila jednání s konsorciem korejských firem.
- Šlo o smlouvu na stavební práce na projektu nových jaderných bloků v Dukovanech.
- Zda krach jednání ohrozí harmonogram nebo cenu stavby, není jasné.
Korejská společnost KHNP ukončila jednání o smlouvě na stavební práce na projektu nových jaderných bloků v Dukovanech s konsorciem korejských firem Daewoo Engineering & Construction a Doosan Enerbility bez dohody. Důvodem jsou podle KHNP rozdílné postoje k zásadním podmínkám. Korejci nyní zváží další kroky.
Zda krach jednání nějak ohrozí harmonogram nebo cenu stavby, firma zatím neuvedla. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (ANO) harmonogram projektu ohrožen není.
„S ohledem na postoj stavebního konsorcia a v zájmu zajištění stabilní realizace celého projektu se společnost KHNP rozhodla jednání o smlouvě na stavební práce formálně ukončit. V této návaznosti společnost KHNP pečlivě posuzuje nezbytná následná opatření, která mají minimalizovat jakýkoli potenciální dopad na projekt. Mezi ně patří zahájení procesu ukončení stávající dohody o spolupráci se stavebním konsorciem a příprava nového výběrového řízení na dodavatele stavebních prací,“ uvedla korejská firma.
Zároveň zdůraznila, že pracuje na zajištění kontinuity klíčových částí projektu během přechodného období. Součástí toho budou i opatření, která korejské firmě umožní některé kroky provádět napřímo.
Podle Havlíčka ale přípravy projektu pokračují a pro Česko z toho žádné zásadní změny nevyplývají. „Jsem v kontaktu s korejským ministrem, který mi potvrdil, že v tuto chvíli není ohrožena výstavba a jejího časový harmonogram,“ řekl Havlíček. KHNP je podle něj připravena jednat i dalšími dodavateli stavebních prací, přičemž zájemců ze strany velkých firem je podle českého ministra dost. „Necháváme toto na korejské straně, oni jsou garantem celkové dodávky a toho, že vše bude včas,“ dodal.
Generální ředitel investora projektu firmy Elektrárna Dukovany II (EDU II) Petr Závodský řekl, že jde o rozhodnutí KHNP, které hledá jiného dodavatele stavebních prací a má i nadále veškeré povinnosti vyplývající z uzavřené smlouvy. „Společnost EDU II udělá vše pro to, aby tento krok neměl vliv na harmonogram projektu,“ dodal Závodský.
Největší zakázka v historii
Stavba nových jaderných bloků v Česku by měla být největší tuzemskou zakázkou vůbec. Náklady při výstavbě dvou reaktorů v Dukovanech při cenách z loňského roku činí 407 miliard korun. Stavba prvního bloku podle dosud zveřejněných plánů měla začít v roce 2029, hotový by měl být v roce 2036.
Od uzavření smlouvy o výstavbě dukovanských bloků v minulém roce KHNP zatím uzavřela například smlouvu na projektové a inženýrské práce se společností Kepco Engineering & Construction, dále smlouvu na dodávku jaderného parního systému s Doosan Enerbility a smlouvu na dodávku turbogenerátoru se stejnou společností.
Kromě toho podle KHNP pokračují jednání o smlouvě na dodávky jaderného paliva s Kepco Nuclear Fuel a o smlouvě na uvedení elektrárny do provozu a její údržbu s Kepco KPS. Uzavření obou smluv se předpokládá v příštím roce.