Válka s Íránem má své vítěze. Ropní giganti hlásí mimořádné marže, TotalEnergies téměř čtyřnásobné
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- Francouzský ropný gigant TotalEnergies očekává ve třetím čtvrtletí téměř čtyřnásobný růst rafinérských marží.
Válka s Íránem a omezení dopravy Hormuzským průlivem vyhnaly ceny ropy a plynu na víceletá maxima.
Z energetické krize těží také Shell a BP, jejichž rafinérské marže výrazně rostou.
Francouzská nadnárodní ropná společnost TotalEnergies ve třetím čtvrtletí očekává čtyřnásobný nárůst marží oproti loňskému roku a prudký nárůst výnosů ze zkapalněného zemního plynu (LNG). Právě tyto faktory budou pohánět čtvrtletní zisky, uvedla firma ve čtvrtečním sdělení.
Válka, kterou USA a Izrael rozpoutaly proti Íránu, vedla k faktickému uzavření klíčového Hormuzského průlivu a vyhnala ceny ropy a plynu na víceletá maxima. Trh se navíc připravuje na silnou zimní poptávku, což přináší mimořádné zisky velkým energetickým společnostem, jako je právě TotalEnergies, připomněla agentura Reuters.
Na drahé ropě vydělávají také Shell a BP
TotalEnergies očekává, že za období od začátku července do konce září vykáže rafinérskou marži ve výši 33,2 USD za barel, což představuje nárůst z 13,50 USD za barel v předchozím čtvrtletí a téměř čtyřnásobek oproti 8,4 USD za barel, které vykázala před rokem, uvedla společnost v aktualizaci obchodních výsledků.
Válka proti Íránu snižuje ropnou produkci firmy o 125 tisíc barelů ropného ekvivalentu denně, což představuje pokles oproti 210 tisíc barelů ropného ekvivalentu denně vykázaným ve druhém čtvrtletí.
Akcie společnosti TotalEnergies před 14:00 SELČ vykazovaly nárůst o 1,25 procenta. Od začátku roku si její cenné papíry připsaly téměř 45 procent.
Konkurenční britská společnost Shell minulý týden oznámila, že za třetí čtvrtletí očekává rekordně vysokou rafinérskou marži. Společnost BP potom v úterý uvedla, že její rafinérská marže by se měla oproti loňskému roku ztrojnásobit.