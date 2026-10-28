Byty budou zdražovat pomaleji. Odborníci prozradili, zda přijde i pokles cen
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- Růst cen bytů v Česku by měl oproti současnosti zpomalit.
- Celkový obrat trendu vývoje cen však očekávat nelze.
- Pomalejší nnavyšování cen se projeví i u nájemního bydlení.
Ceny bytů v Česku by v blízké době měly růst pomaleji, než tomu bylo v poslední době. Nelze ale očekávat jejich pokles, je však možné, že se zdražování zastaví okolo úrovně inflace, čímž by mohlo přestat jít o investičně zajímavé aktivum. Některé investory by to mohlo od dalšího nákupu bytů odrazovat. Snížená dostupnost pořízení vlastního bydlení způsobená kromě jiného také růstem hypotečních sazeb by však mohla vytvářet větší poptávku po nájmech. Ani ty ale podle analytiků nemohou vzhledem k ekonomické kondici obyvatelstva dál skokově růst.
Na současné postupné zpomalování růstu cen bydlení upozorňuje řada analýz a odborníků. Například podle dat České bankovní asociace a Českého statistického úřadu (ČSÚ) ceny bytů, domů a pozemků v druhém čtvrtletí vzrostly o 8,6 procenta, zatímco v prvním čtvrtletí to bylo o desetinu. V mezičtvrtletním srovnání pak ceny zaznamenaly nárůst o 1,8 procenta, tedy o 0,3 procentního bodu méně než v prvních třech měsících letošního roku. Z dat platforem Valuo či Bezrealitky vyplývá, že starší byty ve třetím čtvrtletí zdražily mezičtvrtletně v průměru o procento. Dříve oslovení odborníci sdělili, že postupné zvyšování výstavby bytů, o kterém informoval ČSÚ, by mohlo brzdit růst cen bydlení. Za nižším zájmem by ale mohlo být také složitější financování, respektive zdražování hypoték.
Přestože ceny bydlení podle ekonoma finančně-poradenské společnosti FinGO Petra Zámečníka nyní naráží na své limity, nelze očekávat plošný propad cen nemovitostí. „Půjde spíše o zastavení jejich růstu, což vlivem inflace povede k jejich reálnému zlevnění. K výraznějším korekcím směrem dolů dojde především u méně kvalitních nemovitostí, ať už z pohledu nevhodné dispozice, horší lokality nebo technického stavu,“ dodal.
Místopředseda představenstva Gepard Finance David Eim se domnívá, že postupné zpomalení růstu cen nemovitostí povede k jejich ustálení na úrovni lehce nad inflací. Podle posledních dat ČSÚ v září stoupla na 2,5 procenta ze srpnových 1,9 procenta. „S rostoucí cenou nemovitostí ubývá okruh možných kupujících. Nevyhnutelně jsou na trhu potenciální zájemci, kteří si odpovídající nemovitost již za aktuální cenu nemohou dovolit,“ řekl Eim.
Poptávka po méně kvalitním bydlení či nemovitosti před rekonstrukcí by mohla v následující době klesnout také podle ekonoma banky Creditas Petra Dufka. Naopak byty v často vyhledávaných lokalitách budou zdražovat i nadále. Stejně by tak tomu mělo být u nájmů. Individuální pronajímatelé by tak podle něj mohli byty přestat chtít kupovat a pronajímat, zatímco institucionální investoři, tedy firmy či fondy zaměřené na profesionální pronájem často nových a moderních bytů, by mohli využít toho, že dostupnost pořízení vlastní nemovitosti zůstane nízká.
Zámečník upozornil, že v nájmu nyní zůstávají především lidé, pro které je vlastní bydlení finančně nedostupné. Často si ale nemohou dovolit platit ani vyšší nájemné a pokud by pronajímatelé přistoupili k významnému zdražování, jedním z přímých důsledků by byl nárůst podílu neplatičů.