Karlín jako Canary Wharf. Na nedostatek kanceláří reaguje J&T novou budovou za miliardu
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- Pás domů na pražské Invalidovně doplní nová kancelářská budova.
- Stojí za ní J&T Real Estate.
Nová zástavba má saturovat poptávku po kancelářích v Karlíně.
Je to dvacet let, co skupina J&T zavítala do Karlína. V roce 2006 představila svoje plány pro chátrající areál bývalých Pražských strojíren naproti hotelu Olympic, kde nakonec vyrostl kancelářský komplex Rustonka. Dnes má společnost ve vyhledávané lokalitě už sedm administrativních budov. Doplní je dům s bronzovými lamelami, který reaguje na nedostatek kanceláří v této čtvrti.
Podle společnosti Cushman & Wakefield je Karlín dlouhodobě jednou z nejvyhledávanějších kancelářských lokalit v Praze, což dokládá fakt, že neobsazenost zdejších prostorů se drží pravidelně pod pražským průměrem. Je to 3,2 procenta oproti 5,8 procenta v hlavním městě. Právě na to chce nyní J&T zareagovat novou budovou. Umístěná bude přímo u stanice metra Invalidovna mezi sídlem J&T Banky a Fragmentem, za nímž stojí developer Trigema.
Celkem by se mělo na trh dostat 11 650 metrů čtverečních pronajímatelné plochy, kterou bude možné rozdělit podle individuálních potřeb budoucích nájemníků. Jedno podlaží bude zaujímat kolem 1 500 metrů čtverečních. To bude možné rozdělit až na čtyři samostatné jednotky.
Kanceláře se budou nacházet v prohnuté osmipatrové budově od architektonického studia KAAMA. To zaoblením reagovalo na geometrii pozemku a zároveň tak propojuje odlišný charakter staveb okolo. Fasádu bude mít dům z vertikálních hliníkových lamel v bronzovém odstínu, jež mění barvu spolu s dopadem paprsků slunce. Projekt s názvem Rohan Gate bude mít také aktivní parter v podobě nových obchodů a služeb.
Výstavba začne za pár měsíců
Zároveň projekt počítá s vytvořením nového veřejného prostoru směrem k J&T Bance. Tady bude piazzetta se stromy, vodním prvkem a pobytovými trávníky. Zároveň tu vznikne nové propojení směrem k Rohanskému ostrovu a budoucímu parku Maniny.
Developer už má v ruce stavební povolení, do výstavby se tak chce pustit v první polovině příštího roku. Aktuálně začíná J&T prostory nabízet nájemcům, hotovo by u Invalidovny mělo být zhruba na konci roku 2029. Společnost do projektu investuje zhruba jednu miliardu korun.
„Karlín se svým způsobem stává pražským Canary Wharf. Podobně jako se v Londýně vedle tradiční City etablovalo další významné obchodní centrum, vzniká i v Praze lokalita, kde chtějí sídlit významné domácí i mezinárodní společnosti,“ říká obchodní ředitel J&T Real Estate Václav Bouček. Podle něj se v Karlíně etablovalo okolí Křižíkovy ulice, zatímco na Invalidovně je stále ještě prostor pro novou výstavbu.
Kromě samotné Rustonky, kde dnes sídlí Amazon, má J&T v Karlíně za sebou také stavbu budovy Red Court, kde sídlí skupina CSG Jaroslava Strnada. Developer aktuálně v lokalitě staví také novou čtvrť na Rohanském ostrově Nový Rohan. Tady budou primárně byty, v rámci areálu jsou ale v plánu také dva administrativní objekty. Dokončeny budou na začátku třicátých let. J&T pak plánuje stavět také přímo naproti Rustonce, kde vzniknou další kanceláře s plochou větší než 18 tisíc metrů čtverečních.
Na Invalidovně má v budoucnu v plánu stavět také už zmiňovaná Trigema, která vlastní pozemky u vestibulu metra, nedaleko staví také Fidurock, a to projekt s názvem Near Living, Central Group vlastní pozemky kolem bývalého hotelu Čechie a Sekyra Group tu chystá projekt podle architekta Daniela Libeskinda Sekyra Flowers a staví také další etapu Rohan City.