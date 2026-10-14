Pražská čtvrť za více než 15 miliard nabírá obrysy. J&T chystá další stovky bytů
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J&T Real Estate postaví na pražském Rohanském ostrově dalších 414 bytů za 2,6 miliardy korun.
Druhá etapa projektu Nový Rohan nabídne tři devítipodlažní domy, které mají být dokončeny v roce 2029.
V nové čtvrti má postupně vzniknout zhruba tisíc bytů, kanceláře, obchody i škola pro 900 žáků.
J&T Real Estate postaví na pražském Rohanském ostrově mezi Karlínem a Libní dalších 414 bytů za celkem 2,6 miliardy korun. Druhá etapa projektu Nový Rohan bude mít tři devítipodlažní domy a začne se stavět do konce letošního roku. Dokončeny by měly být ve druhém čtvrtletí roku 2029. Zástupci společnosti to dnes sdělili novinářům.
Největším z trojice domů bude Jeroným se 192 byty následovaný Sebastiánem se 168 byty. Třetí Anežka pak bude mít 54 jednotek. Sebastián a Jeroným budou navrženy jako atriové objekty podél Voctářovy ulice. Do ulice budou obchodní prostory a uvnitř prostor se zelení. Anežka se zaměří na nadstandardní bydlení.
Tři nové domy připomenou zvony, které nacisté odvezli do Německa
Na architektonickém návrhu druhé etapy se budou podílet architektonická studia Loxia a Unit. Generálním dodavatelem stavby bude Metrostav. „Atriové řešení nám umožňuje vytvořit domy, které komunikují se svým městským okolím, ale současně poskytují obyvatelům klidnější a zelenější prostor uvnitř bloku. Druhá část projektu díky spolupráci dvou architektonických studií naváže na různorodost celé nové čtvrti a zároveň bude mít vlastní nezaměnitelný charakter,“ uvedl Martin Kodeš, výkonný ředitel a místopředseda představenstva J&T Real Estate.
Názvy domů Sebastián, Anežka a Jeroným navazují na první etapu projektu a odkazují ke jménům českých a moravských patronů a světců, podle kterých byly pojmenovány zvony zabavené nacisty za druhé světové války. Zvony byly sváženy na Rohanský ostrov, odkud je lodě v roce 1942 převezly do Hamburku. Poté byly přetaveny a materiál se využíval pro válečnou výrobu.
Nová čtvrť za více než 15 miliard nabídne i školu pro 900 žáků
Současně stále pokračuje výstavba první etapy projektu. Dokončení stavby domů Prokop, Vincent a Barbora J&T Real Estate očekává na začátku roku 2028. Téměř všechny byty jsou již prodané. Developer chce navíc v příštích letech v Novém Rohanu dál stavět byty a kanceláře.
Podle dřívějších informací celková investice do výstavby čtvrti přesáhne 15 miliard korun. V budoucnu tam kromě zhruba 1000 bytů vzniknou také multifunkční budovy s kancelářemi, obchody a službami a následně také škola pro 900 žáků. Celá čtvrť by měla být dokončena v roce 2038.
Rohanský ostrov patří vedle například brownfieldů na Smíchově, bývalého areálu Nákladového nádraží Žižkov či okolí Kolbenovy ulice na Vysočanech mezi takzvaná velká rozvojová území v metropoli. Vedle projektu Nový Rohan od J&T Real Estate tam staví také developer Sekyra Group čtvrť s názvem Rohan City. Poblíž Rohanského ostrova sídlí řada velkých společností, kromě J&T rovněž zbrojní skupina CSG i řada technologických a dalších firem.