Nová míra luxusu v Brně. Investor tu staví soubor vil, jedna stojí až 80 milionů korun
- V kopci v městské části Brno-Komín roste soubor devíti luxusních vil.
- Ceny se pohybují od padesáti do osmdesáti milionů korun.
- Podle realitní kanceláře Svoboda & Williams jde o zcela nové měřítko na brněnském rezidenčním trhu.
Po vzniku samostatného Československa se Brno stalo předním centrem funkcionalismu ve střední Evropě. Právě na tuto tradici navazuje nový soubor vil, jenž se staví v kopci nad městem, nad údolím řeky Svratky. Jde o jeden z nejluxusnějších projektů současného Brna, kdy ceny jednotlivých domů dosahují částky přes 80 milionů korun.
Projekt se jmenuje Hedonika, stojí za ním společnost Rezidence Komín a nedávno se ocitl v nabídce prémiové realitní kanceláře Svoboda & Williams. „Projekt je nyní ve výstavbě a stavební práce postupují rychlým tempem. Většina vil se nachází v pokročilé fázi rozestavěnosti. Nyní čekají na nové majitele, aby mohly být dokončeny podle jimi vybraného standardu a individuálních představ,“ líčí pro e15 mluvčí realitní kanceláře Bibiana Beňová.
Investor chtěl v městské části Brno-Komín postavit devět vil ve vysoké kvalitě s mimořádnou architektonickou hodnotou a prémiovým zpracováním. Pomáhal s tím architekt Martin Habina, podle nějž dostal projekt do vínku skvělou pozici v Komíně, krásné výhledy a ideální expozici vůči světovým stranám. „Půvabná terénní morfologie nabízí příjemnou intimní izolaci, takže vznikne ucelený obytný okrsek na kraji zastavěné části,“ líčí Habina.
Technologická špička
Projekt ctí stejný urbanismus i architekturu jednotlivých vil, které se vyznačují úsporným minimalismem, navazující na architekturu, již tu zejména ve dvacátých letech zanechal Bohuslav Fuchs. Kromě vzpomínky na moderní styl se vily vyznačují také tím, že na trhu patří k absolutní technologické špičce.
Každý dům má tepelné čerpadlo napojené na vlastní geotermální vrty sahající do hloubky až 200 metrů. To zajišťuje nejen zimní vytápění, ale i letní chlazení. Součástí je podlahové vytápění a rekuperace, fotovoltaika s bateriovým úložištěm a chytrá domácnost. Luxus pak přináší možnost dovybavit si domy vlastním wellness s bazénem, vířivkou nebo se saunou.
„Projekt nastavuje zcela nové měřítko na brněnském rezidenčním trhu,“ dodává Beňová. Kancelář Svoboda & Williams zastupuje prodej domů od června, zájem je přitom značný. Z devíti domů jsou aktuálně prodané dva.
Cena je přitom vysoká. Vila s pozemkem o velikosti 560 metrů čtverečních se prodává za 59 milionů, přičemž jde o nejlevnější nabídku. Nejdražší je pak dům s výměrou 888 metrů, jehož cena se vyšplhala na 81 milionů korun. Součástí jsou mimo jiné dvě parkovací stání v garáži a další dvě pod stříškou. Vily jsou dvou- až třípodlažní, základem je železobetonová konstrukce kombinovaná s keramickým zdivem. Fasády pak tvoří omítka s přiznaným betonem.