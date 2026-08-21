Proč jsou české byty nejhorší investicí pro mladé a nejlepší pro bohaté
- České rezidenční nemovitosti zdražují nejrychleji v EU a Praha je v dostupnosti bydlení vůbec nejdražší metropolí sedmadvacítky, píše investiční newsletter 11am.
- Za přehříváním trhu stojí vedle vysoké poptávky především zablokovaná nabídka, přičemž situaci dál vyostřily nákupy investičních bytů i dopady pandemických opatření.
- Pro zmírnění cenového tlaku a inflace je podle ekonomů v podcastu Král Miroslav nezbytné zásadně rozhýbat výstavbu a přestat do systému lít další peníze.
České rezidenční nemovitosti už několik let zdražují více než desetiprocentním ročním tempem a na jejich pořízení musíme vydělávat nejdéle ze všech zemí Evropské unie. Praha je podle tohoto měřítka nejdražší metropolí v sedmadvacítce.
Za přehříváním našeho realitního trhu stojí vedle dlouhodobě vysoké poptávky po bydlení především jeho nedostatečná nabídka. Pokud se ze začarovaného kruhu chceme dostat ven a zmírnit při tom inflaci, musíme rozhýbat výstavbu, zdůrazňují v podcastu od 11am ekonomové Petr Král a Miroslav Zámečník.
Kromě přirozené potřeby bydlení ve vlastním, které většina domácností financuje hypotékou, ceny nemovitostí nafukují také nákupy za hotové a pořizování takzvaných investičních bytů. I na ty si lidé často půjčují, ačkoli pravidla pro jejich úvěrování nedávno Česká národní banka zpřísnila. Cílem je právě snaha o aspoň mírné ochlazení poptávky po bytech a omezení rizika, že vznikne realitní bublina.
Současný cenový boom na trhu s bydlením podpořila rovněž vládní pandemická opatření, jež přispěla k následnému inflačnímu šoku a současně k nárůstu úspor především bohatších rodin. Ty si ve snaze ochránit své peníze před ztrátou kupní síly oblíbily právě investice takzvaně do cihel. K tomu přispívá i to, že je český a evropský akciový trh příliš malý a nenabízí dostatek příležitostí k investování.
Petr s Mirkem rozebírají, co přesně se na tuzemském realitním trhu děje, kdo jsou vítězové a poražení jeho boomu posledních let a jak celá situace ovlivňuje poptávku po nájemním bydlení, jeho ceny i tuzemskou inflaci. Dozvíte se také, proč je nabídka bytů tak málo pružná a jak by to šlo změnit k lepšímu.
Kde se můžeme v tomto směru inspirovat? Jakou roli hrají na českém trhu kupci nemovitostí ze zahraničí? Proč v domě, kde bydlí Petr Král, říkají fondu oprav „fond oslav“? Proč není řešením nedostupného bydlení další lití peněz do systému? A co by naopak pomohlo?
Na to vše odpovídá nejnovější díl podcastu Král Miroslav, který si můžete poslechnout na streamovacích platformách YouTube a Spotify.