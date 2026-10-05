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Ruský IT fenomén léta patřil mezi největší plátce daní v Česku. Teď poprvé spadl do ztráty

Bývalé kanceláře JetBrains v Petrohradu

Bývalé kanceláře JetBrains v Petrohradu Zdroj: JetBrains

Jan Sedlák
Jan Sedlák
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  • Ruská softwarová firma JetBrains poprvé vykázala ztrátu, přestože loni zvýšila tržby na 16 miliard korun.
  • Umělá inteligence mění práci programátorů a konkurence jako Cursor začíná tradiční nástroje firmy ohrožovat.
  • Velké investice do vlastního modelu Mellum a AI odborníků mohou ještě dlouho tlačit na marže i zisk.

V Praze od roku 2002 sídlí ruský softwarový fenomén, který se v posledních letech zařadil mezi největší plátce daně z příjmu v Česku. Firma jen za tři roky v období do roku 2024 státu odvedla asi 2,3 miliardy korun. Loni už to neplatilo. Podnik sice zvýšil tržby o miliardu na 16 miliard korun, poprvé v historii se ale z miliardových zisků dostal do ztráty. Rusové totiž vyvíjí software pro programátory, přičemž celý tento obor je silně nabouráván umělou inteligencí, na což firma reaguje rozsáhlými a nutnými investicemi.

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