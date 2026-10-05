Dvě tuny uzenin, nezaplacený trenér a milionové dluhy. Fotbalová legenda balancuje nad propastí
- SK Dynamo České Budějovice čelí insolvenčnímu návrhu kvůli dluhům vůči několika věřitelům.
- Mezi nezaplacenými závazky jsou dodávky uzenin a sýrů, odměny trenérovi i grafické práce.
- Finanční problémy přicházejí po prudkém sportovním pádu a vleklých sporech s městem.
Píše se pátý březen roku 2023 a tradiční fotbalový klub SK Dynamo České Budějovice právě na domácí jihočeské půdě nandal pražské Slavii. Dobře, k vítězství stačil sice jen jediný gól, ale tehdy ještě prvoligové Dynamo nešetřilo ambicemi. Podobný úspěch se už ale neměl opakovat.
Katastrofický a hlavně chronický propad ligami i pořadím vyústil na počátku října v další mezník. Tentokrát byznysový. Ještě nedávno slavný klub totiž nově čelí insolvenčnímu návrhu. Peníze po něm chce hned více věřitelů, navíc má být celý klub i předlužen.
Dluhy převyšují aktiva
Dvě tuny uzenin a sýrů, nezaplacený trenér i grafik a závazky převyšující majetek o desítky milionů korun. To jsou jen některé z pohledávek, které si nárokují dodavatelé klubu SK Dynamo České Budějovice, na který začátkem října podala insolvenční návrh písecká firma Gornicky. Celkové dluhy po splatnosti mají převyšovat tři miliony korun. Jak navíc podle navrhovatele vyplývá z poslední dostupné účetní závěrky za rok 2024, zatímco klub disponoval aktivy v objemu 39 milionů korun, celkové dluhy převýšily 68 milionů.
„Navrhovatel v průběhu roku 2025 dlužníkem jednal o možném vypořádání jeho pohledávek. Dlužník totiž pohledávky nerozporoval a byl ochoten je kompenzovat reklamním plněním v odpovídající hodnotě,“ uvádí v insolvenčním návrhu jednatelka společnosti Gornicky, tedy insolvenčního navrhovatele, Renata Ligánová. Dynamo proto mělo vytvořit návrh barteru s firmou Gornicky, která by tak získala nárok na statisícová plnění. „Navrhovatel tento návrh prvního července 2025 podepsal a zaslal jej dlužníkovi přijetí. Od té doby však dlužník přestal s navrhovatelem komunikovat,“ konstatovala Ligánová.
Klub podle návrhu navíc dluží necelých 600 tisíc korun svému trenérovi Jiřímu Kladrubskému, a to za jeho zhruba dvouleté působení v klubu. Ačkoli se klub s trenérem domluvil na splátkovém kalendáři, dluhy zůstaly. „Jiří Kladrubský však do dnešního dne neobdržel celou dlužnou odměnu, když jednotlivé splátky byly hrazeny opožděně a často v nižší než dohodnuté výši,“ dodává Ligánová v návrhu.
Specifická insolvence
Podle expertů může mít insolvence fotbalového klubu svá specifika. „Typicky strukturu aktiv, kterou tvoří z velké části nehmotný majetek, ovšem bez přímého a adekvátního odrazu v účetní evidenci klubu. Jedná se především o hodnotu značky, hráčských práv, sponzorských smluv a soutěžní licence,“ vysvětluje ekonom a partner poradenské společnosti Moore Czech Petr Kymlička. Problém podle něho je, že reálná hodnota takových aktiv je přímo spjata s pokračováním klubu v soutěži. „Restrukturalizace SK Dynamo České Budějovice se zachováním fotbalového provozu tak může být pro věřitele zajímavější než klasický konkurs,“ zdůrazňuje Kymlička.
Majitelkou Dynama České Budějovice je Nneka Ede, která klub koupila loni. Závazky klubu většinou vznikly ještě před tím, než jej získala. Nelze vyloučit, že se najdou i další subjekty nebo lidé, jimž Dynamo nezaplatilo. „Krajský soud vyzývá věřitele dlužníka, kteří chtějí své pohledávky uplatnit v insolvenčním řízení, aby podali u insolvenčního soudu přihlášku pohledávky,“ stojí v zahájení insolvenčního řízení.
Co bude s klubem po březnu 2027 nikdo neví
Ede přebírala klub ve druhé lize, v níž hrál i v minulé sezoně. Pro současný ročník však klub pro soutěž nezískal od Fotbalové asociace ČR licenci. Ve třetí lize je po devíti kolech na druhém místě za vedoucími Domažlicemi.
Českobudějovická radnice delší dobu ostře kritizovala dění v klubu, mimo jiné chování externího spolupracovníka Dynama Davida Jelena, který se v dubnu svlékal před budovou magistrátu a vulgárně nadával náměstkovi primátorky Petru Marošovi (Naše Česko). Klub hraje na stadionu, který patří městu.
Radnice Dynamu navíc poskytuje ročně téměř pět milionů korun na údržbu areálu, za což pravidelně vyžaduje vyúčtování. Letos jej klub dodal až po urgenci a s více než měsíčním zpožděním. Město chtělo následně klub od majitelky odkoupit. Ede to odmítla a radnice jí vypověděla smlouvu z městského stadionu, na němž může hrát Dynamo do konce dubna 2027. Následně navrhl majitelce Jihočeský kraj, že klub koupí za 32,5 milionu korun. Ede však nabídku odmítla.