Zušlechťování Palmovky pokračuje. Tentokrát v režii Metrostavu
Čtěte e15 v Googlu přednostně
Nastavte si e15 jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
- Jen kousek Palmovky se chystá proměna náměstí, které kdysi bylo společenským centrem celé Libně.
- Investorem je přitom Metrostav Development.
- Cílem je proměna náměstí i výstavba nových budov.
Plac v městské části Praha 8 ani náhodou nepřipomíná náměstí. Přesto jím je. Z jedné strany ho obklopuje Palác Svět, který proslavil Bohumil Hrabal. Z další strany je libeňský zámeček, a také Zenklova ulice s cenným betonovým mostem přes Rokytku. Nedaleko je i Velký mlýn. Suma sumárum se to jmenuje Elsnicovo náměstí. Z hlediska samotné Libně je to docela podstatné místo, bohužel tak v současnosti nevypadá.
Změnit by to měla rekonstrukce samotného náměstí a také nová výstavba pod taktovkou společnosti Metrostav Development. Stavět by se podle informací e15 mělo začít koncem roku 2029, celkové náklady na změnu jsou odhadovány na 1,2 miliardy korun.
Okolí Palmovky prochází už nějaký čas gentrifikací. Ta by měla nyní dolehnout ještě o kousek dál, a to právě na plac mezi ulicemi Voctářova, Koželužská, Chocholouškova a samotným Elsnicovým náměstím. Nedaleko odsud už Metrostav před pár lety dokončil administrativní komplex Palmovka Open Park podle návrhu architekta Josefa Pleskota. Ten Metrostav v roce 2019 prodal skupině Immofinanz za více než dvě miliardy korun. Nyní se tu ale developer pouští do další zástavby. Cílem proměny je vytvořit v Praze 8 další novou část, která kromě náměstí pojme také nové budovy.
Jejich podoba vzešla z architektonické soutěže. Tu vyhrál český ateliér Aulík Fišer Zalabák architekti spolu s dánským studiem Lasovsky Johansson Architects. „Cílem soutěže bylo najít řešení, které nebude fungovat pouze jako soubor jednotlivých budov, ale jako přirozená součást Palmovky,“ říká k soutěží předseda poroty, architekt Radek Kolařík.
Architekti chtějí v Libni navázat na historický charakter Libně i její urbanistickou strukturu. Během práce na návrhu architekti našli inspiraci mimo jiné v historických mapách původního židovského města. Jeho zástavba se vyznačovala nepravidelnou strukturou, průchody a drobnějšími objekty uvnitř bloků.
Návrh tak počítá s jedním otevřeným multifunkčním blokem, který tvoří dvě obytné a jedna administrativní budova. Co se obytných domů týče, vyšší z nich je městský bytový dům, který navazuje na měřítko historické zástavby, druhý dům je nižší a pavlačový a odkazuje na tradiční libeňské dvorní objekty. Administrativní objekt pro změnu navazuje na současnou zástavbu v podobě Pleskotova kampusu. V parteru budov vznikne místo pro obchody a služby.
„Řešený pozemek u Elsnicova náměstí je ve stabilním městském prostředí. Smyslem návrhu tedy nebylo hledání nové identity místa, ale spíš navázání na kvality, které už v území existují – Palác Svět, Elsnicovo náměstí s plánovanými úpravami břehů Rokytky, živé městské prostředí Zenklovy ulice a administrativní kampus Metrostavu. Náš návrh tak především doplňuje to, co v místě chybí, a to je kvalitní městský veřejný prostor,“ říká architekt Jan Aulík.
Nová veřejná piazzetta
Kromě nových budov by se měla změnit také jedna z ulic, konkrétně Chocholouškova. Její součástí se stane veřejná piazzetta a také poloveřejný obytný dvůr. V okolí by měla vzniknout také nová pěší spojení s Libeňským mostem a také plánovanými pobytovými břehy Rokytky.
„Nově vytvořený charakter Chocholouškovy ulice jako bezbariérového prostoru se zelení je zásadním veřejným prostorem pro širší území a důležitou pěší spojnicí mezi náměstím a Libeňským mostem. Do tohoto prostředí se ve dvou výškových úrovních otevírají dva dvory, jeden veřejný před administrativní budovou a druhý poloveřejný v bytové části bloku,“ popisuje Juráš Lasovský z Lasovsky Johansson Architects.
Na opravu mezitím stále čeká zmiňovaný Palác Svět. Konstruktivistická železobetonová stavba architekta Františka Havleny vznikla ve třicátých letech a ve své době byla společenským centrem celé Libně. Nyní však stavba v rukou italského majitele Antonia Crispina chátrá. Od roku 2003 je Svět kulturní památkou.