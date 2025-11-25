Nervozita kolem sídla Evropské agentury stoupá. Prestiž se mění v mezinárodní ostudu
- Sídlo Evropské vesmírné agentury znamená pro Česko velkou prestiž.
- Nyní se z toho ale stává spíš mezinárodní ostuda.
- Agentura se potřebuje přestěhovat do většího, není ale kam.
Na konci letošního roku se měli zaměstnanci Evropské vesmírné agentury (EUSPA) stěhovat. Cílem byla budova na pražské Palmovce. Ani po třech letech se ale dostavba objektu podle návrhu architekta Josefa Pleskota nepohnula. S tím se zvyšuje nervozita nejen v samotné vesmírné agentuře, ale i na ministerstvu dopravy a ve vládě. Budova na pražské Palmovce tak může být definitivně ze hry. Česko mezitím směřuje k mezinárodní ostudě.
„Agentura roste, jsou před námi nové aktivity a stále větší bezpečnostní výzvy. Tlumočili jsme české vládě naše potřeby. Očekáváme odpověď a další kroky,“ uvedl pro e15 výkonný ředitel EUSPA Rodrigo da Costa, který téma nového sídla označil za „velmi horké“.
Jen tak se to neupeče
Rychlé řešení ale neexistuje. Budova na pražské Palmovce je v zajetí sporů dvou firem, které se ucházely o zakázku. Její dostavba je tak v nedohlednu. I proto se ve veřejném prostoru čím dál více skloňuje, že tento plán nevyjde. Řeší se proto možné varianty, kam by se evropská vesmírná agentura mohla rychle přestěhovat. Lehké to ale nebude, zejména kvůli bezpečnostním opatřením, která agentura vyžaduje.
Na ministerstvu dopravy panuje podle zdrojů e15 nervozita už rok. Před pár dny proto o sídle vesmírné agentury jednala vláda v důvěrném režimu. Mezitím se objevují zkazky, že agentura vezme kvůli neschopnosti najít nové sídlo kramle z Prahy, nebo dokonce z celého Česka. Ani jedno ale není jen tak možné. Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady z roku 2021 je sídlem agentury Praha. Jedině tam se tak může hledat vhodný prostor. Jiné řešení by vyžadovalo zásah samotné unie.
Vadí reference specialisty elektroinstalací
Své stávající sídlo v Holešovicích má agentura pronajaté od ministerstva financí. To si mělo od hlavního města pronajmout i budovu na pražské Palmovce a dále ji pak poskytnout vesmírné agentuře. Samotná přítomnost agentury znamená pro Česko velkou prestiž. EU má kolem čtyřiceti tzv. decentralizovaných agentur, jen pět z nich je v bývalém východním bloku. Tou nejvýznamnější je na obranu specializovaný Frontex v Polsku. Z prestiže se ale nyní stává mezinárodní ostuda. EUSPA je přitom v Česku zásadní i proto, aby se tu dál koncentroval sektor zaměřený na výrobu vesmírných technologií.
Budovu v Sokolské ulici si původně nechala postavit Praha 8, která tu chtěla mít radnici. Začalo se stavět, hrubá stavba ale skončila v zajetí sporů. Nejdřív začalo mít nové vedení městské části pochybnosti o smysluplnosti projektu a jeho výhodnosti, pak se přidaly i spory se stavební společností Metrostav. Výsledkem je, že tu už deset let stojí jen torzo.
Řada plánů selhala
Změnit to měl nový plán. Celý projekt převzalo hlavní město, které se před třemi lety rozhodlo, že zabije dvě mouchy jednou ranou – dostaví neutěšený kus města a vyřeší problém Evropské vesmírné agentury. Ta se rozrostla, a tak ji sídlo na Strossmayerově náměstí přestalo stačit. I to se ale nyní jeví jako nereálné.
Stavba je stále ve stejném stavu jako před deseti lety. Může za to spor dvou stavebních firem, které se ucházely o zakázku na dostavbu budovy. Ten stále není dořešený a od roku 2024 se jím zabývá Antimonopolní úřad. Výběr dodavatele stavby, který vyhrála společnost Porr, napadla firma Geosan. Výsledkem je, že letos v říjnu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže výběr dodavatele zrušil.
„Úřad došel k závěru, že zadavatel neměl postaveno najisto, že vybraný dodavatel disponuje členem odborného týmu, který splňuje požadavky stanovené v zadávací dokumentaci. Rozhodnutí není dosud pravomocné,“ sdělil mluvčí ÚOHS Martin Švanda. Dodal, že rozklad podal zadavatel, vybraný dodavatel i navrhovatel. Problém, kvůli kterému ÚOHS výběr zrušil, se týká referencí specialisty elektroinstalací.