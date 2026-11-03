Kdo vyhraje boj o online zákazníka? Šéfové z Allegra a Shoptetu debatují na e15 Tech Brunch
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- Byznysová konference e15 Tech Brunch přináší do pražské restaurace Mlýnec debaty o vlivu fintechu, moderních technologií a inovací na transformaci podnikatelských modelů.
Přední experti a lídři firem jako Allegro či Shoptet proberou boj o zákazníka v e-commerce.
Program nabídne také pohled na Česko jako inovační laboratoř s europoslancem Ondřejem Krutílkem nebo diskusi o finančním vzdělávání prostřednictvím technologií s Krystynou Pyszkovou.
Jak využít moderní technologie pro růst byznysu a udržení marží? Kdo vyhraje nelítostný souboj o zákazníka na poli online nakupování a jak nástup umělé inteligence mění strukturu pracovních pozic? Začíná byznysová konference e15 Tech Brunch s podtitulem Bytes&Bites. Sledujte přímý přenos z pražské restaurace Mlýnec.
Fintech, moderní e-commerce platformy a automatizace dnes zásadně redefinují zažité obchodní modely. Akce nabízí pohled předních expertů, zástupců globálních e-commerce hráčů, inovátorů i politiků na to, jak technologie přetavit v udržitelnou konkurenční výhodu.
V úvodním panelu rozeberou europoslanec Ondřej Krutílek a šéf Středočeského inovačního centra Pavel Jovanovič potenciál Česka jako technologické laboratoře pro celou Evropu. Následovat bude diskuse s Miss World a filantropkou Krystynou Pyszkovou o tom, jak mobilní aplikace proměňují finanční gramotnost a vztah mladých lidí k penězům.
Druhá polovina dopoledne se zaměří na retail a transformaci firemních struktur. O vývoji „E-commerce 2.0“ a strategii pro boj o spotřebitele budou debatovat komerční ředitel Shoptetu Ondřej Buben a viceprezident pro mezinárodní prodej Allegro Retail Giuseppe Panarese. Program uzavře přednáška šéfky agentury Bebecon Barbory Brabcové, která popíše, jak je nutné v éře umělé inteligence od základu přestavět fungování týmů a popisy jednotlivých pracovních rolí.