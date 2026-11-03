Stát platí za vězně 750 tisíc ročně, šest z deseti se vrací. Český systém selhává, říká exředitelka věznice
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- Ženy se podle šéfky Probační a mediační služby Gabriely Slovákové dostávají do vězení nejčastěji kvůli toxickým vztahům, špatnému rodinnému zázemí nebo závislostem.
- Návrat do běžného života komplikují bývalým vězňům dluhy, sociální stigma i nedostatek podpory okolí, jak uvedla odbornice na konferenci Femme15.
- Bývalým vězňům musíme umožnit návrat do života, jinak skončí znovu za mřížemi a na to doplácí celá ekonomika.
Vězeňkyně jsou celoživotním tématem Gabriely Slovákové. Na to téma napsala i knihu Kriminálnice a vystoupila s ní na konferenci e15 Femme15, kde se stejnojmenný panel jmenoval právě po ní. „Knihu Kriminálnice jsem napsala mimo jiné proto, že vnímám stigma, které kolem odsouzených lidí panuje,“ uvedla tam bývalá ředitelka Věznice Světlá nad Sázavou, dnes ředitelka Probační a mediační služby.
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Po odpykání trestu by se podle Slovákové měl člověk vrátit k běžnému životu. To v Česku vázne, i proto je recidiva tak vysoká. Pohybuje se kolem 60 procent. „Je to dáno i tím, že ta společnost nemá alternativu pro ty lidi. Odsouzení lidé nejsou špatní, jenom jsou společensky nakažení a my je musíme léčit,“ uvedla Slováková. Recidiva je podle ní obrázkem sociální politiky a toho, jak se k takovým lidem staví běžní občané.
Bývalí vězni bojují se stigmatem a problém je pro ně najít si práci. Návrat do běžného života je pro lidi po výkonu trestu podle Slovákové obtížný. „Spousta lidí má dluhy a mnoho lidí je ve vězení kvůli užívání návykových látek. Většinou jsou to však lidi, které máme běžně kolem sebe a jen se v jejich životě něco zvrtlo,“ popsala Gabriela Slováková.
Typická kriminálnice? Dvacet až třicet let, závislost a dluhy
Většina odsouzených není podle Slovákové z principu špatná, jsou to často nešťastní lidé s problematickým rodinným zázemím. „Čím déle tu práci dělám, tím více vidím rodinných traumat. Problémy začínají většinou už v dětství. Celé toto téma nazývám nedostatkem lásky,“ popsala na konferenci Femme15, která proběhla v září v prostorách PernerKarlín.
Gabriela Slováková
Gabriela Slováková je ředitelka Probační a mediační služby, mezinárodní expertka v oblasti vězeňství a bývalá ředitelka věznic ve Světlé nad Sázavou a v Kuřimi. Stála u zrodu Yellow Ribbon Run, tedy Běhu se žlutou stužkou, který bourá předsudky o lidech vracejících se z výkonu trestu. Letos vydala knihu Kriminálnice, v níž jsou reálné příběhy žen, se kterými pracovala.
Výzkumy podle Slovákové ukazují, že ženy mají jiné kriminogenní faktory, tedy důvody páchání trestné činnosti, než muži. „Ženy, které jsou ve vězení, často pocházejí z toxických vztahů a nevyhovujícího rodinného prostředí. Dokonce jsou týrané nebo nějakým způsobem izolované. Častá je jejich závislost na partnerovi,“ řekla Slováková. Typická odsouzená žena je podle ní někdo, komu je kolem dvaceti až třiceti let a většinou má nějaký finanční a závislostní problém. „A vůbec není jako typická kriminálnice, spíš je typický zoufalec, kterému se musí rychle pomoct,“ vysvětlila Slováková.
Ženy si přitom v českém právním systému mohou tresty odpykávat i se svými malými dětmi, a to na oddělení Věznice Světlá nad Sázavou, které Slováková vedla. U žen, které tímto oddělením projdou, je recidiva podle ní minimální.
Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
(00:00) Proč se kniha jmenuje Kriminálnice
(02:46) Předsudky, stigma a Běh se žlutou stužkou
(06:44) Čím jsou odsouzené ženy specifické
(13:20) Oddělení pro matky s dětmi
(16:27) Recidiva 60 procent a proč se lidé vracejí
(17:46) Děti vězněných rodičů jako sekundární oběti
(19:12) Co dělá Probační a mediační služba