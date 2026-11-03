Olympionik Změlík promluvil u soudu. Odhalil vazby na známého obchodníka, jeho výpověď budí otázky
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- Soudní výpověď Roberta Změlíka odhalila nové okolnosti podnikání a úpadku někdejšího olympijského vítěze.
- Změlík čelí dalším otázkám ohledně nakládání se svým majetkem během insolvenčního řízení.
- V příběhu nově figuruje významný hráč tuzemského byznysu s pohledávkami.
Spletitý příběh podnikání a byznysového úpadku někdejšího olympionika Roberta Změlíka je bohatší o další nečekaný parametr. Postaral se o něho zářijový výslech bývalého desetibojaře před pražským soudem. V něm totiž Změlík zmiňuje jméno ostříleného pražského obchodníka s pohledávkami figurujícího v celé řadě významných tuzemských insolvencí. Klíčový muž v pozadí měl už před léty spolufinancovat olympionikův byznys s potravinovými doplňky a později i zasáhnout do jeho insolvence.
„V roce 2017 mi půjčil 20 milionů na jeden rok, které jsem řádně splatil, potom v roce 2018 jsem si od něho znovu požádal o možnost půjčky, znovu to byla částka 20 milionů z důvodu nákupu zboží na sklad ve společnosti Starlife,“ uvedl v polovině září před Krajským soudem v Praze Robert Změlík na adresu podnikatele.
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