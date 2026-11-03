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Olympionik Změlík promluvil u soudu. Odhalil vazby na známého obchodníka, jeho výpověď budí otázky

Robert Změlík ve své firmě Starlife v roce 2010.

Robert Změlík ve své firmě Starlife v roce 2010. Zdroj: Radek cihla / MFDNES + LN / Profimedia

Jaroslav Bukovský
Jaroslav Bukovský
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  • Soudní výpověď Roberta Změlíka odhalila nové okolnosti podnikání a úpadku někdejšího olympijského vítěze. 
  • Změlík čelí dalším otázkám ohledně nakládání se svým majetkem během insolvenčního řízení. 
  • V příběhu nově figuruje významný hráč tuzemského byznysu s pohledávkami. 

Spletitý příběh podnikání a byznysového úpadku někdejšího olympionika Roberta Změlíka je bohatší o další nečekaný parametr. Postaral se o něho zářijový výslech bývalého desetibojaře před pražským soudem. V něm totiž Změlík zmiňuje jméno ostříleného pražského obchodníka s pohledávkami figurujícího v celé řadě významných tuzemských insolvencí. Klíčový muž v pozadí měl už před léty spolufinancovat olympionikův byznys s potravinovými doplňky a později i zasáhnout do jeho insolvence. 

„V roce 2017 mi půjčil 20 milionů na jeden rok, které jsem řádně splatil, potom v roce 2018 jsem si od něho znovu požádal o možnost půjčky, znovu to byla částka 20 milionů z důvodu nákupu zboží na sklad ve společnosti Starlife,“ uvedl v polovině září před Krajským soudem v Praze Robert Změlík na adresu podnikatele. 

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